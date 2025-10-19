Cambios físicos y emocionales durante la menopausia

Aunque no todas las mujeres viven la llegada de la menopausia a la misma edad, ya que la aparición de esta fase depende de múltiples factores, lo cierto es que la menopausia trae consigo una serie de cambios sobre el organismo y la mente de las mujeres, algo que en ocasiones puede traducirse como una problemática física y emocional. Las mujeres durante la menopausia han de hacer frente a una serie de cambios que no siempre son bien recibidos. Para muchas, la llegada de la menopausia constituye una crisis con respecto al paso del tiempo, una señal evidente de que la vida y los años han pasado sin apenas darse cuenta. Esta percepción negativa sobre la realidad puede suponer una inestabilidad emocional en la salud mental.

Algunos de los síntomas vinculados a la menopausia pueden inducir o estar asociados a sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, los sofocos tienen mucho en común con un ataque de pánico porque aparecen de forma súbita el sudor, el calor y el aceleramiento de tu corazón. La falta de sueño también contribuye de forma decisiva en el estado emocional y en cómo afrontas el día sí, durante la noche, no has dormido y además has tenido uno o varios sofocos. Por otra parte, el descenso de la libido también puede ocasionar problemas con la pareja si no compartes lo que te está sucediendo y por qué. Es necesario plantearse nuevas formas de sexualidad.

Una vez más, la falta de estrógenos y la baja producción de progesterona -la hormona que cada mes ha preparado tu útero para un posible embarazo durante tu periodo de vida fértil- son los responsables del estado de ánimo y de que sientas que pierdes el control sobre ti misma. En este sentido es muy importante que hables con las personas más cercanas de tu entorno para que entiendan tu situación y te ayuden a superarlo, minimizando esos picos en los que sientes que el resto del mundo se ha vuelto contra ti.

Causas

Las causas de este proceso se encuentran en las etapas previas a la aparición de la menopausia tales como la perimenopausia, puedes experimentar una mayor volatibilidad emocional, especialmente en los días previos a la menstruación. El motivo es porque, en ese momento, la producción de hormonas se encuentra en su punto más bajo. El síndrome premenstrual (SPM) marca la aparición de las emociones negativas. Estas sensaciones desaparecen después los dos o tres primeros días del ciclo menstrual. A medida que avanza la perimenopausia y la menopausia, tu inestabilidad emocional puede aumentar hasta varios días al mes o más, debido principalmente a la fluctuación de los niveles hormonales. En el punto álgido de la menopausia, algunas mujeres afirman sentirse en un estado casi constante de síndrome premenstrual mientras el cuerpo se prepara para que el ciclo menstrual se detenga definitivamente.

Signos y síntomas Los cambios físicos más comunes son: El aumento de peso. Los cambios en la piel. La caída del cabello y la aparición de vello en determinadas zonas. Los cambios en los órganos sexuales de la mujer Los cambios emocionales más frecuentes son: La aparición de jaquecas. La sensación de fatiga y cansancio constante. Los cambios en el humor y estado de ánimo (tendencia a experimentar sentimientos y sensaciones negativas). La menor capacidad de concentración a la hora de realizar tareas cotidianas. La sensación repentina y recurrente de calor, que produce la aparición desmedida de sudor y palpitaciones. Los cambios emocionales son: Nerviosismo Tristeza y llanto Irritabilidad Disminución del deseo Cansancio Baja tolerancia a la frustración Estrés Ansiedad Depresión

Estrategias de afrontamiento ante los cambios Realizar ejercicio físico: Fomentar actividades que permitan conectar con la expresión y la ejercitación del cuerpo para evitar el sedentarismo. Cuidar la alimentación: Intentar llevar una dieta equilibrada, rica en fruta y verdura con los nutrientes necesarios para esta etapa, es importante añadir complementos alimenticios para cubrir las necesidades nutricionales que necesitas. Aprender cosas nuevas: Es un buen momento para poner en perspectiva el aprendizaje de actividades nuevas, el milfullness y la meditación te ayudarán a sobrellevar los cambios emocionales y estar en calma y tranquilidad. Entrena la mente: Hacer juegos de pasatiempos que estimulen áreas del cerebro que de otra manera no se activarían: crucigramas, sopas de letras, sudokus, encontrar similitudes, leer… Busca apoyo y habla de los síntomas psicológicos de la menopausia con otras mujeres que pasen por lo mismo Valora acudir a terapia psicológica: Allí encontrarás un espacio para sentirte escuchada y para afrontar el cambio vital a través de herramientas que te ayudan al crecimiento personal.

Para cualquier consulta sobre los cambios físicos y emocionales durante la menopausia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com