Controversia entre los veterinarios por la nueva vacuna para la rabia en Extremadura

Los cambios en el nuevo decreto que regula la vigilancia y el control de la rabia en Extremadura han disparado la controversia entre los veterinarios de la región.

Esta normativa fue aprobada por la Junta de Extremadura a principios del mes del septiembre, por la que se actualizó la pauta de vacunación, que en el caso de los perros se adaptará al plazo de eficacia establecido por el fabricante de la vacuna utilizada.

Por lo tanto, aunque la revacunación continúa siendo obligatoria, se elimina la periodicidad imperativa anual que marcaba el anterior decreto y se sustituye por la frecuencia que indique el fabricante.

Firme y rotundo rechazo

Esta decisión es la que ha provocado que el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz trasladase su "firme y rotundo rechazo". "Consideramos que esta medida supone un grave retroceso en la lucha contra una de las zoonosis más mortales de la historia", defienden en un comunicado.

Así, desde el Colegio inciden en que "según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rabia sigue siendo responsable de alrededor de 59 000 muertes humanas cada año en más de 150 países, con una tasa de letalidad cercana al 100 %. La disminución de casos en países occidentales ha sido posible gracias al trabajo de los veterinarios y al uso sistemático de la vacunación como principal herramienta preventiva".

De esta forma, señalan que reducir la frecuencia de vacunación, aunque existan estudios que avalan la eficacia prolongada de las vacunas, ignora "realidades fundamentales" como que algunos animales puedan desarrollar niveles insuficientes de anticuerpos antes de cumplirse el periodo de eficacia estimado o los posibles riesgos de errores humanos en la administración de la vacuna o de defectos en determinados lotes.

No se tuvo en cuenta su recomendación

Además, aseguran que la baja incidencia de casos en España no es motivo para "relajar la vigilancia, sino al contrario, un estímulo para mantenerla y evitar la reaparición de esta enfermedad". "Reducir la frecuencia de vacunación no es una medida responsable, supone desproteger a la población humana y animal", reiteran.

Al respecto, el Colegio explica que pese a que fueron consultados y presentaron alegaciones al decreto, lamentan que "no se hayan tenido en cuenta en la decisión final". Así, sostiene que "una vacuna eficaz durante más de un año no garantiza la protección universal de todos los animales vacunados".

Finalmente, desde la entidad afirman que bajar la guardia frente a la rabia es "inaceptable", al tiempo que solicitan que esta decisión "sea reconsiderada" por la Junta de Extremadura.

La decisión, en manos de los veterinarios

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, aclara que, mediante esta modificación del decreto, será el profesional veterinario el que determine la pauta vacunal a seguir, "que es el que tiene capacidad para ello, la persona más cualificada y más formada en función del riesgo que tiene un animal". "Hasta ahora, era la administración a través de un decreto la que marcaba los plazos independientemente del tipo de vacuna que se utilizara. Lo que se hace con este nuevo decreto es adaptarse al marco jurídico actual", asegura.

Asimismo, considera que la polémica ha surgido porque "se ha transmitido muy mal el mensaje". "El mensaje que se ha transmitido es que a partir de ahora se quita la vacuna de rabia anual. Eso es falso. Es el veterinario el que decide la pauta y el tipo de vacuna que debe implantar en el animal", afirma.

De esta forma, Vicente insiste en que la vacuna no deja de ser anual, solo que será el veterinario el que lo decida. "Si yo tuviera una mascota, obviamente la revacunaría anualmente, porque me garantizaría esa seguridad, pero cuando la agencia del medicamento garantiza una eficacia inmunitaria de más tiempo, pues hay que respetarlo. Pero vuelvo a incidir, es el veterinario el que decide el tipo de vacuna", sostiene.

Para ajustarse a la normativa europea

Por otro lado, según la Federación Extremeña de Caza, estos cambios llegan después de solicitase a la Junta la modificación de las fechas de vacunación de la rabia para establecer la revacunación según indique la especificación técnica de la autorización de comercialización de la vacuna utilizada.

Así, se garantizaba inmunidad efectiva durante el período comprendido entre dos aplicaciones vacunales que, aseguró Fedexcaza, tiene una duración de 3 años en la mayoría de las vacunas que existen en el mercado. De esta forma, afirmó, se consigue "eximir de una sobre vacunación a los animales y por supuesto, un ahorro económico para los dueños".

Sin embargo, el presidente del Colegio de Cáceres puntualiza que, a pesar de que la federación realizó la petición en varias ocasiones, la Junta de Extremadura ha modificado el decreto para así adecuarlo a la normativa europea, que marca que los medicamentos se deben aplicar teniendo en cuenta las condiciones de autorización del fabricante.