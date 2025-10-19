Extremadura encara una temporada récord con 1.500 monterías y un impacto económico de 200 millones impulsado por cazadores de todo el mundo

Extremadura prevé acoger unas 1.500 monterías en la temporada de caza mayor, un sector que goza de "muy buena salud" en la región. "La mayoría de los puestos están ya vendidos", afirma el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo. No se pueden celebrar más monterías por las dimensiones de Extremadura, pero "si hubiera terreno para 3.000, se venderían de igual forma".

Las lluvias del primer semestre del año han sido muy importantes tanto para las especies de caza mayor como menor, al contar los animales con la alimentación precisa en el campo. La presencia de aficionados de otros territorios del país y de otras naciones es cada vez mayor, aunque también de cazadores extremeños, pues "las monterías se dividen entre lo comercial y lo social, hablándose por ejemplo en este último caso de peñas y grupos de amigos".

ATLAS

Cazadores de todo el mundo

Entre la gran variedad de procedencias, un elevado número de cazadores franceses llegan a Extremadura especialmente en el caso del ciervo, mientras que estadounidenses están interesados en los recechos de macho montés.

Todo ello sin olvidar la presencia de cazadores portugueses, italianos y británicos, en este caso atraídos principalmente por la caza menor, situación que propicia también beneficios económicos y turísticos, explica Gallardo en declaraciones a la Agencia Efe.

Gestión cinegética

Otra de las razones que explican estas cifras en la caza mayor es la cada vez mayor participación de cazadores de caza menor, debido a la situación de esta última años atrás, aunque esta temporada vuelve a atestiguar la progresiva recuperación de especies como el conejo "en los cotos donde las cosas se hacen bien durante todo el año".

La correcta gestión cinegética provoca además que Extremadura no sufra una superpoblación de especies como jabalíes o ciervos como sí acontece en otras regiones, ha dicho. La temporada de caza mayor comenzó el pasado fin de semana en la comunidad autónoma y finalizará a mediados de febrero. "El primer fin de semana se produjeron ya en torno a 150 monterías, lo que demuestra este interés", ha explicado el máximo responsable de la Federación Extremeña de Caza.

Galería | Feria Nacional del Perro y de la Caza en Ahigal / Diputación de Cáceres

Impacto de 200 millones

También la Junta de Extremadura espera que la temporada general de caza sea "buena", gracias a la primavera lluviosa, que seguramente ayudará a que aumente la calidad de los trofeos de cérvidos. La montería es una modalidad cinegética con una "gran popularidad" en la región, y que ha ayudado a convertir a la región en un destino de turismo cinegético consolidado, ha indicado el Gobierno autonómico.

"Lo es desde hace años a escala nacional y en los últimos años ha ganado presencia entre los aficionados de otros países, tanto de Europa como de América", ha añadido. "La caza en general, y las monterías en particular, llenan muchos pueblos los fines de semana en Extremadura", ha destacado el consejero Gestión Forestal y Mundo Rural, que recuerda que tanto la montería como la rehala están declaradas BIC.

Durante la temporada de caza mayor se celebran en Extremadura unas 75 monterías cada fin de semana, es decir, 1.500 al año, "y todo lo que hay en torno a ellas implica un movimiento económico que ronda los 200 millones de euros anuales". No obstante, ha matizado que un estudio que se está ultimando en la Consejería, en colaboración con la Fundación Artemisán, seguramente elevará esta cifra. En esta temporada, la región cuenta con un millar de nuevos cazadores, que han obtenido la licencia en el último curso organizado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).