Iberia, el ADN rebelde del euskera al Magreb: la diversidad ante la resistencia neolítica

La Península Ibérica representa un caso excepcional dentro del mapa genético europeo. A diferencia de otras regiones del continente, donde las grandes migraciones tendieron a homogeneizar a la población, Iberia ha conservado una notable diversidad genética, marcada por la persistencia de linajes antiguos, una integración desigual de nuevos componentes poblacionales y barreras históricas que limitaron ciertos reemplazos. Esta singularidad se refleja también en aspectos culturales y lingüísticos, como la supervivencia del euskera o la huella norteafricana en el sur peninsular (Bycroft et al., 2019; Olalde et al., 2019).

La Península Ibérica presenta un mosaico genético particularmente complejo dentro de Europa Occidental

Los primeros habitantes de la península tras la última glaciación fueron cazadores recolectores occidentales (WHG), portadores de haplogrupos U5 (mtDNA) e I2 (Y-DNA). Su perfil fenotípico, inusual en términos actuales, combinaba piel oscura con ojos azules y cabello oscuro, resultado de variantes ancestrales como SLC24A5 y alelos en HERC2/OCA2 (Lamnidis et al., 2018; Mathieson et al., 2015).

Agricultores del Neolítico

Con la llegada de agricultores del Neolítico desde Anatolia, se introdujeron nuevas prácticas, tecnologías y genes, incluyendo los haplogrupos N1a (mtDNA) y G2a (Y), junto con variantes relacionadas con piel más clara (como SLC45A2). Este contacto no implicó una sustitución total, sino una fusión paulatina, que varió por regiones y dio lugar a perfiles genéticos intermedios presentes en culturas como Los Millares o El Argar (Lazaridis et al., 2014; Olalde et al., 2019).

Hacia el 2200 a. C., con la expansión de poblaciones de las estepas póntico-caspianas vinculadas a la cultura Yamnaya, se impuso el haplogrupo R1b-M269, muy dominante hoy en Europa occidental. Sin embargo, a diferencia de otras zonas del continente donde este reemplazo fue drástico (como Francia o las Islas Británicas), en Iberia la sustitución fue parcial. Aunque el linaje R1b se volvió mayoritario en varones, se conservaron componentes autosómicos neolíticos y linajes maternos antiguos, especialmente en el norte (Olalde et al., 2018; Fernández-Rozadilla et al., 2021).

El caso vasco es ilustrativo: además de conservar linajes neolíticos, mantiene una lengua preindoeuropea aún viva, el euskera. Factores como la orografía del norte, la baja densidad poblacional y la fragmentación territorial actuaron como barreras al flujo genético, favoreciendo la conservación genética frente a los grandes reemplazos sufridos por otras regiones europeas (Hofmanová et al., 2016; Olalde et al., 2019).

Por otra parte, la península también fue receptora de flujos genéticos africanos. Aunque la expansión islámica (siglos VIII-XV) constituye la vía más conocida, hay evidencias de contactos anteriores con el Magreb, desde el Bronce Tardío y las colonizaciones fenicio-púnicas. Estos intercambios dejaron una huella genética notable en el suroeste ibérico, visible en haplogrupos como E-M81 y J1 (Y-DNA), así como en un componente autosómico magrebí que decrece progresivamente hacia el norte (Botigué et al., 2013; Bycroft et al., 2019).

Además de los linajes, estas influencias introdujeron variantes adaptativas -como ciertas formas de MC1R- relacionadas con la pigmentación y la respuesta inmunitaria a climas cálidos, contribuyendo a la diversidad fenotípica del sur peninsular (Hellenthal et al., 2014; López et al., 2015). Estas mezclas dieron lugar a culturas híbridas como Tartessos y, más tarde, al complejo mundo de al-Ándalus, donde la sinergia biológica fue paralela a un rico mestizaje cultural y religioso (Caro et al., 2020).

Durante mucho tiempo, se asumió que la diversidad genética ibérica seguía un patrón norte-sur: un norte más conservador en términos genéticos y un sur más mezclado con elementos africanos e islámicos. Si bien este gradiente existe, estudios recientes han revelado que las diferencias genéticas más marcadas se organizan a lo largo del eje este-oeste (Bycroft et al., 2019; Olalde et al., 2019). Esta diferenciación se debe, en parte, a las rutas de expansión neolítica, que penetraron desde el este, y a una mayor continuidad de linajes antiguos en el oeste, especialmente en Galicia y el norte de Portugal.

Segmentación histórica

A esto se suma la segmentación histórica, política y lingüística que reforzó estas divisiones: las estructuras regionales -como los antiguos reinos astur-leoneses o el dominio catalano-aragonés- limitaron los flujos poblacionales transversales, consolidando barreras genéticas este-oeste (Bycroft et al., 2019). Simulaciones genéticas espaciales han confirmado que los movimientos de población fueron más intensos en dirección norte-sur que este-oeste (Solé-Morata et al., 2017).

Sobre esta estructura se superpone un gradiente de ascendencia norteafricana decreciente de sur a norte, fruto de contactos prolongados con el Magreb, cuya huella genética es particularmente fuerte en el suroeste peninsular (Fernández-Domínguez et al., 2021). Esta distribución se vio parcialmente alterada por las repoblaciones medievales durante la Reconquista, cuando poblaciones cristianas del norte se asentaron en tierras del sur entre los siglos XI y XV. Este contraflujo introdujo elementos genéticos norteños hacia el sur, sin borrar completamente la diversidad ancestral acumulada (Olalde et al., 2019).

Tres dinámicas principales

El resultado es una estructura genética compuesta, marcada por tres dinámicas principales: una diferenciación persistente este-oeste; un gradiente sur-norte de influencia africana y un flujo inverso norte-sur derivado de la repoblación medieval. Estas capas se han superpuesto a lo largo de milenios, haciendo de Iberia un mosaico genético particularmente complejo dentro de Europa occidental.

En comparación con otras regiones, Iberia destaca por su función de refugio genético. Mientras en lugares como Francia, Alemania o el Reino Unido los reemplazos fueron más agresivos y homogéneos, en la península los procesos de mezcla fueron más localizados, lentos o resistidos. Esta historia ha permitido la conservación de haplogrupos poco frecuentes en otras partes de Europa, como I2 o G2a, junto con R1b- P312, E-M81 y linajes menos comunes pero significativos (Haak et al., 2015; Schiffels et al., 2016).

Evolución poblacional

Así, la historia genética ibérica no responde a modelos lineales de sustitución, sino a un entretejido de contactos, adaptaciones y resistencias. Su diversidad no es un resto arqueogenético, sino la expresión viva de una evolución poblacional asimétrica, dinámica y singular (Lazaridis et al., 2014; Olalde et al., 2019).

En conjunto, la Península Ibérica no debe ser vista como una excepción marginal, sino como un espacio central para comprender la historia europea desde una perspectiva más rica y menos homogénea. Este “ADN rebelde”, que conecta al euskera con el Magreb, no representa una anomalía, sino la esencia misma de Europa: un continente definido por el contacto, la mezcla y la resistencia. Conocer esta historia genética y cultural no solo enriquece la comprensión del pasado, sino que ofrece claves para entender la diversidad del presente como resultado de miles de años de interacción, adaptación y memoria.

La historia genética y cultural de la Península Ibérica demuestra que Europa no es una unidad homogénea, sino un espacio de mezcla, contacto y resistencia. Plantea la necesidad de repensar las políticas de identidad, cohesión nacional y europeísmo desde una perspectiva pluralista, basada en el reconocimiento de la diversidad como elemento fundacional; reforzando modelos plurinacionales, combatiendo discursos excluyentes y promoviendo una convivencia sustentada en la inclusión y la memoria compartida. ¡Nunca hemos sido homogéneos ni lo seremos!