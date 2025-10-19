En mi despacho de Alcuéscar tengo un cuadro de la famosa paloma de la paz de Picasso. No tengo la menor idea de por qué es tan famoso ese dibujo, aparte de por ser del pintor calvo malagueño (en ese orden), pero en un despacho de abogados luce mucho. Siempre lo he pensado, pero viendo a determinados clientes, creo que muchos preferirían ver en mi pared a Saturno devorando a su hijo, en el que yo soy Saturno, y su pobre vástago desmembrado sería el contrario de mi cliente, a la sazón malo malísimo.

El responsables de este movimiento fue el cómico Max Geller, que le cogió pelusa al pintor harto de ver sus cuadros en los mejores museos

El aprecio del buen arte o espectáculo, como el fútbol o la tauromaquia, tiene un componente subjetivo esencial, de lo contrario sería aburridísimo. Así mismo también hay elementos objetivos que hacen de Cristiano Ronaldo una estrella, de Velázquez el número uno, o de Morante un mito viviente. Pues yo esos elementos objetivos no los percibo, por pura incultura, lo reconozco. Para mi CR juega como cualquiera del Cacereño o Morante torea como el de la capea de agosto en mi pueblo. Reconozco mi incultura en esas ramas, como la reconozco en la pintura, por eso hoy hablaremos de Renoir.

‘Renoir sucks at painting’

Renoir apesta pintando. Osada apreciación da el nombre a un movimiento nacido un bonito octubre como el que nos ocupa, como son todos los octubres, pero de 2015. A las puertas del Museo de Bellas Artes de Boston un grupo de manifestantes levantaban pancartas con el lema ‘Renoir sucks at painting’ (Renoir apesta pintando). El gesto, aparentemente absurdo, fue el germen de un movimiento viral. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron de memes, parodias, adhesiones y réplicas indignadas. Los defensores del impresionismo se enfrentaban a una nueva especie de crítico: el hater organizado.

El responsable fue un cómico y activista norteamericano, Max Geller, que le cogió pelusa al pintor impresionista y, harto de ver sus cuadros en los mejores museos, creó una cuenta en Instagram con el mencionado nombre, en la que subía fotos de obras de Renoir acompañadas de comentarios mordaces, del tipo «cada pincelada de Renoir es un crimen contra la retina».

Geller insistía en que todo era un juego: una forma de sátira dirigida más al elitismo del mundo del arte que al propio Renoir. Pero como suele ocurrir en la era de Internet, la ironía se volvió indistinguible de la indignación genuina. Algunos lo tomaron literalmente. Otros lo convirtieron en estandarte de una nueva rebeldía estética. Nació un movimiento seguido por miles de personas, con un objetivo claro: sacar a Renoir de los museos.

¿Merece tal desprecio?

Aun no teniendo ni papa de arte, yo diría que no. Este señor pintaba las cosas bonitas de la vida o, más bien, las cosas ñoñas, y eso ya le hace un poco cascarón de huevo. Caras sonrosadas sonriendo, paisajes llenos de flores, grupos divirtiéndose… Bien es cierto que algunas de sus formas humanas son algo grotescas. Retratos de ojos completamente negros que parecen alienígenas o brazos desiguales son la base de este movimiento, pero creo que no van por ahí los tiros, al menos para el padre del movimiento.

Ironía o bola de nieve

Realmente la furia con la que los militantes de este movimiento atacaban al pintor te hace dudar de que realmente lo quisieran fuera de los museos, seguramente algunos lo querían, pero esto nació como una coña de un cómico que rodó y rodó, rápidamente fue meme y, como tal, unidad de expresión cultural mas potente y veloz que un paper universitario, por ejemplo.

¿Qué fue del pintor?

Que lo convirtieron en meme, o lo que es lo mismo en la era del Internet a toda leche, le devolvieron la vida y le mantienen con más presencia seguramente que antes del propio movimiento. Irónicamente ni un solo cuadro ha salido de su museo o colección. Probablemente se le haya dado más visibilidad incluso. Sus obras siguen impresas en millones de puzles, tazas, camisetas y demás objetos, para muchos incluso fetiches.

Diez años después del episodio de Boston, lo que puede parecer una anécdota, en realidad contribuyó muy seriamente a un cambio profundo en la forma en la que la gente se relaciona con el arte. No fue un ataque al impresionismo, sino una sátira del propio sistema cultural: de sus dogmas, de su solemnidad y de su desconexión con el público.

La frase funcionó como un tiro, pero, como ya supondrán los avispados miembros de El Club del Pijama*, Renoir no apesta, en absoluto.

* El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.