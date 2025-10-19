Santamaría destaca el compromiso de Extremadura con el emprendimiento y el liderazgo femenino

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha inaugurado en el Palacio de Congresos de Cáceres la segunda edición del Foro Conectando Liderazgos, «un encuentro que se consolida como referente en la promoción del emprendimiento, el talento y el liderazgo femenino en Extremadura».

En su intervención, Santamaría ha destacado que «este foro es mucho más que un evento: es un compromiso con el futuro de Extremadura, con el talento que la impulsa y con la construcción de un modelo empresarial basado en la igualdad de oportunidades, la innovación y la colaboración».

Miguel Ángel Mendiano, director general de AVANTE. / JUNTA DE EXTREMADURA

El consejero ha subrayado el papel protagonista de las mujeres en la transformación del tejido empresarial extremeño. En este sentido, ha hecho referencia a que el emprendimiento femenino alcanzó en 2024 una tasa del 11,5%, y los primeros datos de 2025 apuntan a un crecimiento cercano al 12%. El liderazgo femenino en puestos directivos se ha duplicado en el último año, pasando del 1,2% al 2,6%.

El consejero destacado que en Extremadura el liderazgo femenino se siembra desde lo alto y, en este sentido, ha dicho, «para mí es un orgullo pertenecer a un gobierno presidido por una mujer, la presidenta María Guardiola, y en el que hay mayoría de consejeras», ha dicho el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Los asistentes siguen con interés las intervenciones del foro. / JUNTA DE EXTREMADURA

Del mismo modo, Santamaría ha hecho referencia a que ocho de cada diez nuevos autónomos en la región son mujeres, con 27.769 afiliadas al RETA. "Son cifras que reflejan el dinamismo y la fuerza del ecosistema empresarial femenino extremeño", afirmó Santamaría, quien también puso en valor iniciativas como Ellas Lideran, impulsada por la Dirección General de Empresa, que ha celebrado 12 sesiones con más de 500 participantes.

El foro, organizado por Extremadura Avante, ha reunido a más de 500 personas inscritas y cuenta con ponentes de primer nivel como Berta Collado, Tati Ballesteros, Mireia Trepat, Samantha Vallejo-Nágera y una Mesa de Excelencia Empresarial integrada por referentes extremeñas como María José Cuenda, Natalia Barrio, Carolina Ruiz e Inmaculada González.

Guillermo Santamaría se dirige a los asistentes. / JUNTA DE EXTREMADURA

Santamaría ha concluido su intervención con un mensaje inspirador: «El éxito no se sueña, se trabaja para llegar a él. Sigamos conectando liderazgos, compartiendo talento y construyendo juntos una Extremadura más fuerte e innovadora».