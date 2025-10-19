Extremadura recibe seis millones para comenzar a pagar las ayudas del Bono Alquiler Joven

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el acuerdo por el que se autoriza la distribución territorial de las ayudas del Bono Alquiler Joven 2025, dotadas con un total de 200 millones de euros. De esa cantidad, Extremadura recibirá 6 millones, que se transferirán a la región una vez ratificados los fondos por la Conferencia Sectorial y completados los trámites administrativos.

La ayuda, fijada en 250 euros mensuales durante dos años, tiene como objetivo facilitar la emancipación de los menores de 35 años o, en su caso, garantizar su derecho a acceder a una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso. Es una medida de efecto inmediato dentro del paquete de apoyos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y es compatible con otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas autonómicas y municipales, siempre que la suma no supere el 100% de la renta arrendaticia.

Previsiones superadas

Esta es una de las ayudas a la vivienda más demandadas y en el caso de la región, ya se han superado todas las previsiones iniciales. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda esperaba unas 1.200 solicitudes para esos seis millones disponibles, pero solo en el primer mes se recibieron 1.300 peticiones. Teniendo en cuenta el plazo de subsanación y el trámite contable, el departamento que dirige Manuel Martín prevé comenzar a pagar las primeras cuantías a partir de este mes de octubre.

Lucía Feijoo Viera

Convocatoria con retraso

El programa se financia con cargo al Plan Estatal de Vivienda, pero la gestión corre a cuenta de la Junta de Extremadura. La convocatoria que abarca los ejercicios 2025 y 2026 estaba prevista para el primer trimestre del año, pero el Ejecutivo autonómico afirmó entonces que no había podido activarlas porque hasta diciembre de 2024 no se recibió la anualidad correspondiente por parte del Gobierno central.

Los requisitos se mantienen igual que en la primera convocatoria, pese a que desde la Consejería de Vivienda consideran que la regulación de estas ayudas «debería mejorarse» y así se ha trasladado al Ministerio. Entre otras medidas, desde el Ejecutivo se plantea por ejemplo limitar la subvención solo a los nuevos solicitantes, para que así puedan llegar a una mayor población.

Menos beneficiarios

El año pasado se recibieron 3.893 solicitudes de las que 2.430 jóvenes se vieron finalmente beneficiados, pero de cara a esta segunda edición la cifra bajará considerablemente: hasta los 1.200 beneficiarios, según las previsiones que maneja la Junta, «ya que la cuantía asignada por el Estado es del 50% de la convocatoria anterior». Teniendo en cuenta que solo en este primer mes ya se han recibido 1.300 solicitudes, es evidente que se quedarán necesidades sin cubrir.

Galería | Viviendas cerradas en Cáceres /

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la convocatoria el 24 de junio y el plazo de solicitud se abrió el 11 de julio, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). De acuerdo con la convocatoria, además del requisito de la edad, podrán optar a las ayudas las personas físicas que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda; un contrato de arrendamiento de una habitación o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Límite de ingresos

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más. El precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales o a 300 euros si se trata de una habitación.