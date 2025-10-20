Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la iglesia de La Compañía

Así ha sido la aristocrática boda del hijo del extremeño Antonio Hernández-Mancha

Al enlace, que tuvo lugar el viernes 17 de octubre en Córdoba, acudieron personalidades tan conocidas como Tamara Falcó o María Dolores de Cospedal

El hijo del extremeño Hernández-Mancha se casa

El hijo del extremeño Hernández-Mancha se casa

Ver galería

El hijo del extremeño Hernández-Mancha se casa en Córdoba / A. J. González

Adrián Ramírez

Hugo Hernández-Mancha, hijo del que fuera líder de Alianza Popular (AP)Antonio Hernández-Mancha, ha contraído matrimonio este viernes en Córdoba con María Luisa Arróspide, perteneciente a una familia de la aristocracia española. El enlace congregó a algunos rostros conocidos, entre ellos la aristórcrata Tamara Falcó y su pareja Íñigo Onieva, la exministra y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la abogada Alessandra de Osma junto a su marido, Christian de Hannover, y la modelo Eugenia Silva, además del propio Antonio Hernández-Mancha.

La ceremonia religiosa tuvo lugar a las 18.30 horas en la iglesia de La Compañía, también conocida como parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, uno de los templos más emblemáticos del casco histórico. Posteriormente, los invitados disfrutaron de un cóctel en el Círculo de la Amistad, donde la pareja llegó en un coche clásico blanco descapotable. Tras esto, habrá una cena en una finca privada en la Sierra.

Cospedal en la boda del hijo de Antonio Hernández Mancha

Cospedal en la boda del hijo de Antonio Hernández Mancha / A. J. GONZÁLEZ

Los novios

Hugo Hernández-Mancha, de 40 años, trabaja en Londres para la prestigiosa firma internacional Gibson Dunn, donde asesora en operaciones internacionales de financiación, emisión de deuda y reestructuraciones. Además, es primo de la modelo Eugenia Silva.

Por su parte, María Luisa Arrospide, de 30 años, pertenece a la familia de los marqueses de Boil, una de las sagas nobiliarias con mayor arraigo histórico en Córdoba durante el siglo XIX, propietaria entonces de un palacio en la calle Conde de Gondomar. Actualmente se encuentra opositando para la Abogacía del Estado.

Llegada de María Luisa Arrospide a la iglesia de La Compañía.

Llegada de María Luisa Arrospide a la iglesia de La Compañía. / A. J. GONZÁLEZ

Vínculo de la familia con Córdoba

El padre del novio, Antonio Hernández-Mancha (Guareña, Badajoz, 1951), mantiene una estrecha relación con Córdoba, ciudad en la que inició su carrera profesional como abogado del Estado y profesor auxiliar de Derecho en la Universidad de Córdoba entre 1979 y 1981. Posteriormente fue diputado por Córdoba en el Parlamento andaluz y senador, antes de asumir la presidencia nacional de Alianza Popular en 1987, tras la dimisión de Manuel Fraga.

Noticias relacionadas y más

Durante su liderazgo, presentó una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Felipe González, que no prosperó y que marcó su breve etapa al frente del partido. En 1989, con el regreso de Fraga y la refundación de la formación como Partido PopularHernández-Mancha abandonó la política activa para retomar su carrera profesional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
  2. El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
  3. ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
  4. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  5. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  6. Un hombre mata a su pareja atropellándola varias veces con su coche en La Codosera
  7. El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
  8. El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua

La Mesa de la Asamblea admite a trámite la reforma para asegurar legislaturas de cuatro años en Extremadura

La Mesa de la Asamblea admite a trámite la reforma para asegurar legislaturas de cuatro años en Extremadura

Con solo tres ingredientes: así es el bocadillo 100% extremeño

Con solo tres ingredientes: así es el bocadillo 100% extremeño

El PSOE critica la aplicación del decreto para evitar robos de aceituna: más burocracia y retrasos

El PSOE critica la aplicación del decreto para evitar robos de aceituna: más burocracia y retrasos

Así ha sido la aristocrática boda del hijo del extremeño Antonio Hernández-Mancha

Así ha sido la aristocrática boda del hijo del extremeño Antonio Hernández-Mancha

El PP carga al PSOE la responsabilidad de aprobar los presupuestos y Gallardo habla ya de "legislatura fallida"

El PP carga al PSOE la responsabilidad de aprobar los presupuestos y Gallardo habla ya de "legislatura fallida"

Coches y camiones circulan desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara

Coches y camiones circulan desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara

Campaña internacional para atrapar al turista inglés: 'Spain is much more' (y Extremadura también)

Campaña internacional para atrapar al turista inglés: 'Spain is much more' (y Extremadura también)

Vuelco en una década: la mitad de los hogares de Extremadura ya consigue llegar a fin de mes

Vuelco en una década: la mitad de los hogares de Extremadura ya consigue llegar a fin de mes
Tracking Pixel Contents