Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara

María Guardiola ha inaugurado este lunes la infraestructura que aliviará del tráfico al bimilenario puente romano. La presidenta extremeña ha anunciado que se han iniciado los tramites para que sea declarado patrimonio de la humanidad

Las imágenes de la inauguración del puente de Alcántara / Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Alcántara

Coches y camiones circularán desde esta mañana por el nuevo puente de Alcántara. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado este lunes la infraestructura, que jubilará del tráfico rodado al bimilenario puente romano, situado apenas a unas decenas de metros en el cauce del río Tajo. Lo aliviará del paso diario de alrededor de unos seiscientos vehículos, 80 de ellos pesados.

Al acto también ha acudido el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, entre otras autoridades, además de algo más de 200 vecinos. En su intervención, Guardiola ha anunciado que la Junta de Extremadura ha iniciado los tramites para que el puente romano, una vez liberado del tráfico, sea declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Estructura de 2 millones de kilos de acero

Dos extremos del arco metálico constituyen el elemento principal del nuevo puente de Alcántara. 180 metros entre sus dos apoyos y unos 800.000 kilogramos de acero corten (la estructura completa ronda los 2 millones de kilos de este material) unidos a 30 metros por encima del nivel del río.

Para rematar la obra, con un presupuesto de unos 23 millones de euros, únicamente queda terminar el circuito peatonal que permitirá completar un recorrido por ambos puentes, algo que se espera hacer a inicios del próximo año.

