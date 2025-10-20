Encuentro clave en Almaraz a solo diez días del plazo para entregar la documentación del cierre

Las tres propietarias de la Central Nuclear de Almaraz (Iberdrola Generación Nuclear con un 52,6%, Endesa generación con un 36% y Naturgy con un 11,2%) mantendrán hoy un encuentro decisivo, a solo diez días de una fecha clave. El 1 de noviembre expira el plazo para enviar la documentación relativa a la parada definitiva del primer reactor de Almaraz, que debe estar en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dos antes de la desconexión. Cabe recordar que esta unidad encabezará el calendario del apagón nuclear español el 1 de noviembre de 2027. Más tarde, el 31 de octubre de 2028, cesaría el segundo reactor. Una vez apagada Almaraz, continuarían las cuatro nucleares españolas restantes: Ascó I (finales de 2030), Ascó II (finales de 2031), Cofrentes (30 de noviembre de 2030), Vandellós (2035) y Trillo (17 de mayo de 2035).

Así lo fija el calendario suscrito por el Gobierno y las eléctricas en 2019, que estas intentan ahora prorrogar en el caso de Almaraz al menos hasta 2030, dando tiempo a las energías renovables a disponer de sistemas de almacenamiento que aseguren el suministro sin sobresaltos (las mismas eléctricas también encabezan la generación verde) y por tanto la soberanía energética. El tiempo se agota y esa prórroga no llega. De un lado, el Gobierno aduce que no se lo han pedido formalmente. De otro, las eléctricas reiteran que, antes de sentarse a negociar una prórroga, el Gobierno debe derogar la orden del 6 de agosto de 2020 que fijaba las fechas finales de la actividad nuclear.

Debe ser unánime

Y en esta cuenta atrás, la jornada de hoy se presenta clave porque se celebra la Junta de Administradores de las centrales nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), un órgano de gestión de estas centrales en el que comparecen las tres propietarias. La petición de una prórroga debe tener respaldo unánime de todas y todo indica que así será. A diez días del plazo, hoy podría conocerse oficialmente su postura. Este periódico ya publicó el pasado 17 de octubre que están ultimando la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para la continuidad, al menos, hasta el año 2030.

¿Por qué defienden la continuidad?

Desde que se firmó el calendario de cierre en 2019 hasta este momento, son varios los factores que han cambiado a favor de la energía nuclear, según vienen defendiendo las eléctricas. Además de la necesidad de dar más tiempo a las renovables, la tensa situación geopolítica aconseja tener más generación propia y no depender en exceso del gas (la fuente que más garantía podría aportar al sistema si no estuvieran las nucleares), no solo porque es contaminante, sino porque se importa, por este orden, de zonas inestables como Argelia (35%) o Rusia (23.8%), seguidas de Estados Unidos (18.4%)

Además, la energía atómica está ya considera por Europa como una fuente limpia, al no tener emisiones contaminantes. Razones que están impulsando la nueva creación de decenas de reactores por todo el mundo. Al caso de Almaraz se añaden los 3.000 empleos que genera la central y el hecho de que esté considerada entre las once más seguras del mundo por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO).

Todas estas razones vienen siendo esgrimidas por las eléctricas, especialmente por Iberdrola y Endesa. Hoy podría saberse si sale adelante la petición conjunta de prórroga de las tres, incluida Naturgy, que hay que recordar que además es líder en el sector del gas. De ser así, aún existiría una línea roja que separa a estas empresas del Gobierno: la elevada carga en impuestos de las centrales (solo Almaraz abona 435 millones anuales). Las propietarias piden una rebaja porque aseguran que no son rentables, pero el Gobierno no la contempla.

Reunión de todas las plantillas en Almaraz

Días decisivos, por tanto, para el futuro de la principal industria extremeña. En este contexto se ha anunciado que este miércoles se celebrará en Almaraz una reunión conjunta de representantes de los comités de empresa del parque nuclear español, con el objetivo de analizar y consensuar una posición común sobre el actual plan de cierre de las plantas previsto en el calendario oficial de desmantelamientos.

Los participantes tratarán los impactos laborales, económicos y sociales asociados, así como las posibles alternativas y propuestas conjuntas que permitan garantizar el mantenimiento del empleo, la seguridad y la actividad en las zonas afectadas.

También en plena cuenta atrás, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha enviado este lunes cartas a Endesa, Iberdrola y Naturgy en las que les pide que se sienten a negociar con el Gobierno de cara a hacer "viable y factible" la prórroga de la central. Ya cursó una petición similar en febrero debido al peso de la central en su comarca.

Asimismo, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que haga "todo lo que está en su mano" para permitir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, especialmente el cambio de la orden de 2019 que impide a las empresas de Almaraz pedir su prórroga.