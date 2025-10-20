Extremadura impulsa con 2 millones la cría de razas ganaderas autóctonas: solo diez días de plazo

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes el decreto que regula las ayudas para favorecer la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas que se encuentran en la región, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria para el ejercicio de 2025 con un presupuesto de dos millones de euros, según datos de la Junta de Extremadura.

El texto señala que los recursos zoogenéticos de Extremadura se han reducido notablemente en las últimas décadas como consecuencia de diversos factores: la introducción de razas ganaderas extranjeras con mayor rendimiento cárnico o lácteo; el cruce de las razas autóctonas con las razas foráneas; y la evolución de las producciones ganaderas a sistemas más intensivos.

Asimismo, defiende que las razas autóctonas están mejor adaptadas al medio natural de nuestra comunidad, así como a los ecosistemas asociados a ellas. En dichos ecosistemas, la utilización de estas razas posibilita una mejor protección del medio natural al actuar directamente en la lucha contra los incendios y proteger el medioambiente, contribuyendo a la preservación de la biodiversidad.

Fomento de crías autóctonas

Entre las ayudas ofrecidas en dicho decreto destacan el fomento de la cría de hembras de razas autóctonas con implantación en Extremadura, para que el incremento de los censos de animales inscritos en los libros genealógicos sea efectivo.

El objetivo, según informa el comunicado, es preservar la riqueza genética del ganado, compensar al ganadero por las dificultades que supone criar razas locales (al afrontar una pérdida de renta en comparación a quienes tienen en sus explotaciones razas foráneas) y, al mismo tiempo, potenciar los programas de mejora gestionados por las asociaciones reconocidas oficialmente para mantener los registros oficiales de cada raza.

Concretamente, las ayudas están destinadas a las hembras de razas autóctonas de especie bovina, ovina, caprina y aviar, con un grado de implantación igual o superior al 40 % del censo total de animales de la raza en España o igual o superior al 15 % en el caso de las hembras de razas amenazadas.

Las subvenciones están destinadas a las personas y entidades inscritas en el registro de explotaciones ganaderas, identificación y trazabilidad animal de Extremadura (BADIGEX), formen parte de la asociación de criadores y criadoras de raza autóctona, tengan inscritos a los animales en el registro del libro genealógico de raza y no hayan sido sancionadas.

La cuantía máxima de la ayuda por cada persona o entidad beneficiaria será de 20.000 euros por titular, y las solicitudes podrán presentarse en un plazo de DIEZ días hábiles a partir de este martes 21 de octubre.