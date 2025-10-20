Logro sindical
Los fijos-discontinuos de Correos sumarán la inactividad a su antigüedad
El cómputo de los periodos permitirá también a estos empleados disfrutar de más días de vacaciones
Los trabajadores de Correos contratados como fijos-discontinuos podrán computar los periodos de inactividad como antigüedad laboral, tras las demandas judiciales presentadas por CSIF. El sindicato ha informado de que varios empleados de la región ya han conseguido que la empresa reconozca ese tiempo como parte de su trayectoria laboral, mientras que otros están pendientes de resolución judicial.
Según explica CSIF, este derecho afecta a los trabajadores incorporados en la modalidad de fijo-discontinuo tras los procesos selectivos de 2006 y 2009. Su reconocimiento implica un incremento de la antigüedad en la empresa y, por tanto, una mejora económica "por el alcance de un nuevo trienio o estar más cerca de alcanzarlo, además de aumentar el complemento de permanencia y desempeño".
Beneficios
El cómputo de los periodos sin actividad permitirá también a estos empleados disfrutar de más días de vacaciones, al estar este beneficio vinculado a la antigüedad, señala el sindicato.
CSIF ha celebrado este avance, que además se traduce en una mayor puntuación para los trabajadores afectados en los concursos de traslados, promociones internas y otros procesos selectivos dentro del operador postal.
