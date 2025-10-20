Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de octubre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas.

Ovejas merinas. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 21 de octubre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
  2. El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
  3. ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
  4. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  5. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  6. Un hombre mata a su pareja atropellándola varias veces con su coche en La Codosera
  7. El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
  8. El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 21 de octubre de 2025

Ocho de cada diez terneros de calidad extremeños salen a otros mercados por falta de cebaderos

Ocho de cada diez terneros de calidad extremeños salen a otros mercados por falta de cebaderos

La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026

La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026

Coches y camiones circulan desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara

Coches y camiones circulan desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara

La peatonalización del puente romano de Alcántara le allana el camino para ser Patrimonio de la Humanidad

La peatonalización del puente romano de Alcántara le allana el camino para ser Patrimonio de la Humanidad

Encuentro clave en Almaraz a solo diez días del plazo para entregar la documentación del cierre

Encuentro clave en Almaraz a solo diez días del plazo para entregar la documentación del cierre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de octubre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de octubre

Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño

Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
Tracking Pixel Contents