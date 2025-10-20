Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Encuentro clave en Almaraz a solo diez días del plazo para entregar la documentación del cierre
Las tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tienen sobre la mesa la solicitud de prórroga al Gobierno hasta 2030 y este martes se reúnen en junta general
Coches y camiones circulan desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara
María Guardiola ha inaugurado este lunes la infraestructura que aliviará del tráfico al bimilenario puente romano. La presidenta extremeña ha anunciado que se van a iniciar los trámites para que sea declarado patrimonio de la humanidad
Extremadura, la 'excepción ibérica' al alquiler: más de la mitad de las viviendas resisten por debajo de los 700 euros
Se trata del 56%, una cifra que contrasta con la tendencia nacional al alza y que sitúa a la región entre las más asequibles del país
La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
Después de años de demoras, la autovía que conectará las dos capitales extremeñas progresa lentamente y espera licitar su segundo tramo, mientras el primero continúa en ejecución cerca de la capital cacereña
El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, apunta el motivo del accidente ocurrido durante una batida de zorros en el paraje de las Vegas. La autopsia, practicada esta mañana, determinará la causa exacta
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Un hombre mata a su pareja atropellándola varias veces con su coche en La Codosera
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua