Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tienen sobre la mesa la solicitud de prórroga al Gobierno hasta 2030 y este martes se reúnen en junta general

María Guardiola ha inaugurado este lunes la infraestructura que aliviará del tráfico al bimilenario puente romano. La presidenta extremeña ha anunciado que se van a iniciar los trámites para que sea declarado patrimonio de la humanidad

Se trata del 56%, una cifra que contrasta con la tendencia nacional al alza y que sitúa a la región entre las más asequibles del país

Después de años de demoras, la autovía que conectará las dos capitales extremeñas progresa lentamente y espera licitar su segundo tramo, mientras el primero continúa en ejecución cerca de la capital cacereña

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, apunta el motivo del accidente ocurrido durante una batida de zorros en el paraje de las Vegas. La autopsia, practicada esta mañana, determinará la causa exacta