Regresan las lluvias a Extremadura: esta es la previsión del tiempo para esta semana

Durante los próximos días la comunidad se verá afectada por sistemas de bajas presiones que generarán un río atmosférico: una corriente de aire cálido y húmedo procedente de latitudes subtropicales que transportará una gran cantidad de vapor de agua hacia el noroeste peninsular. Estas son impulsadas por vientos que favorecerán a la presencia de precipitaciones abundantes, especialmente en el norte extremeño.

Lunes, 20 de octubre

Extremadura amanece con una fina lluvia y abundante nubosidad en casi toda la región. Las precipitaciones serán algo más notables en el sur de la provincia pacense, en municipios como Zafra, Jerez de los Caballeros, Llerena o Castuera, mientras que Herrera del Duque será la única localidad con un 100 % de probabilidad de precipitación. Aunque, a medida que avance la jornada, los cielos tenderán a despejarse de manera progresiva.

Las temperaturas se mantendrán todavía suaves, aunque comenzará un descenso paulatino a lo largo de la semana. En Cáceres se esperan mínimas de 16 °C y máximas de 23 °C, mientras que en Badajoz los valores serán ligeramente superiores, con mínimas de 18°C y máximas de 24°C.

Previsión meteorológica para el lunes 20 de octubre / AEMET

Martes, 21 de octubre

Durante la jornada del martes el cielo permanecerá completamente cubierto en toda la comunidad. La probabilidad de precipitación será muy alta en la provincia de Cáceres, con valores que alcanzan el 95 % en Herrera de Alcántara y Guadalupe, aunque la provincia de Badajoz tampoco se librará de las lluvias durante la mañana. Además, la jornada comenzará con brumas y niebla en localidades como Cáceres, Guadalupe, Azuaga y Llerena.

Las temperaturas seguirán siendo suaves en la mayor parte de la región, aunque en Badajoz las máximas rozarán los 30 °C. En el resto del territorio, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 17 °C, y las máximas entre 21 °C y 25 °C.

Previsión meteorológica para el martes, 20 de octubre / AEMET

Miércoles, 22 de octubre

El miércoles arrancará con nubosidad muy intensa en la provincia de Cáceres, donde las lluvias serán protagonistas durante la mañana, para dejar paso a cielos algo más despejados por la tarde. En la provincia de Badajoz también se mantendrán las nubes, aunque con precipitaciones menos intensas y más intermitentes. La probabilidad de precipitación será elevada en la mayoría de la comunidad, especialmente en Pinofranqueado, Plasencia, Herrera de Alcántara, Navalvillar de Pela y Herrera del Duque.

En cuanto a las temperaturas, se producirá un ligero ascenso: 30°C en Badajoz, 28°C en Mérida y Plasencia, y 26°C en Cáceres. Las mínimas oscilarán entre 14°C y 18°C.

Previsión meteorológica para el miércoles, 22 de octubre / AEMET

Jueves, 23 de octubre

El jueves mantendrá una situación similar a la del miércoles, con cielos cubiertos en la provincia de Cáceres y algo más de claridad en la provincia pacense. En esta última, incluso podrían abrirse claros por la tarde, llegando a verse el sol en algunos momentos. La probabilidad de lluvia descenderá de forma notable, aunque aún se esperan precipitaciones en Pinofranqueado, Plasencia y Valverde del Fresno.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas entre 13°C y 17°C y máximas que alcanzarán los 29°C en Badajoz y Mérida, y 26°C en Cáceres y Plasencia.

Previsión meteorológica para el jueves, 23 de octubre / AEMET

Viernes, 24 de octubre

El viernes regresará la inestabilidad con cielos cubiertos y lluvias moderadas en la provincia de Cáceres, especialmente en Plasencia, Herrera de Alcántara, Pinofranqueado y la capital cacereña. Durante la tarde, los cielos tenderán a despejarse progresivamente, aunque persistirán intervalos nubosos. En la provincia de Badajoz, las nubes serán protagonistas durante toda la jornada. En la capital pacense se esperan lluvias ligeras intermitentes.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada: en Cáceres las máximas bajarán hasta los 22°C, y hasta 20°C en el norte, mientras que en Badajoz se mantendrán algo más altas, con 28°C en la capital, 27°C en Mérida y 26°C en Zafra. Las mínimas también bajarán, especialmente en el norte, con 12°C en Pinofranqueado y 14°C en Navalmoral de la Mata. En la provincia pacense, Jerez de los Caballeros y Monesterio marcarán 14°C, y Zafra, 13°C.

Previsión meteorológica para el viernes, 23 de octubre / AEMET

Sábado, 25 de octubre

El fin de semana comenzará con cielos cubiertos en toda la comunidad y precipitaciones destacadas durante la mañana, que se irán desplazando de norte a sur conforme avance el día. Durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en el sur, afectando a Llerena, Zafra y Monesterio.

El descenso térmico continuará: máximas de 26°C en Badajoz, 25°C en Mérida y 23°C en Cáceres. Las mínimas bajarán de forma notable, con 10°C en Pinofranqueado, 11°C en Valverde del Fresno y 15°C en Cáceres y Badajoz.

Previsión meteorológica del sábado, 25 de octubre / AEMET

Domingo 26 de octubre

La semana concluirá con una ligera mejoría del tiempo. Los cielos estarán parcialmente despejados, aunque con intervalos nubosos en algunos puntos. No se esperan lluvias destacables, y la noche del domingo se prevé despejada en casi toda la región. Las temperaturas se mantendrán similares a las del sábado, con ambiente fresco a primera hora y valores más templados durante el día.

Previsión meteorológica para el domingo, 26 de octubre / AEMET

Tras semanas de cielos despejados y temperaturas inusualmente altas, Extremadura recupera su cara otoñal. El paraguas volverá a ser el mejor aliado esta semana, especialmente en la provincia de Cáceres, donde se esperan las precipitaciones más abundantes.