Guardiola resalta el papel del comercio de cercanía frente a la despoblación en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha resaltado este martes la importancia del comercio de proximidad para hacer frente a la despoblación que sufre la región. De esta forma lo ha manifestado durante una visita a las instalaciones de la plataforma logística de Coviran en Mérida, un recinto con una superficie total de 26.415 metros que abrió sus puertas el 18 de mayo de 2016, y desde el que se abastece al los 119 puntos de venta que tiene distribuidos por la región.

"Detrás de cada tienda hay familias, hay personas que hacen región con sus proyectos de vida", ha afirmado la jefa del Ejecutivo autonómico, en referencia a los más de 100 cooperativistas que integran Coviran, de los cuales la mitad son mujeres. En total, la entidad sostiene 687 empleos directos en Extremadura, muchos de ellos en entornos rurales. "El futuro de Extremadura también se escribe con nombre de mujer", ha afirmado. Además, ha puesto en valor que la mayoría de sus proveedores son locales.

En este sentido, Guardiola ha reiterado el compromiso de seguir trabajando por un "entorno favorable" para las empresas, por la igualdad real de oportunidades y por la cohesión del territorio. Entre las medidas que ya se han puesto en marcha, ha destacado las ayudas a la modernización del comercio; el apoyo a la digitalización y programas financieros; y el nuevo decreto de empleo estable dotado con 32 millones de euros para fomentar la contratación indefinida, entre otras.

Comercio de cercanía

Por su parte, el presidente de Coviran, José Antonio Benito, ha destacado que los socios extremeños "son el corazón de esta comunidad". "Son pequeños y medianos empresarios que gestionan sus supermercados con libertad, ajustando precios, productos y horarios a las necesidades de sus vecinos. Lo hacen con pasión, con un equipo humano excepcional y con un compromiso firme con el resto de los socios", ha indicado.

En su intervención, ha informado de que en 17 poblaciones extremeñas Coviran es la única opción de compra, por lo que su desaparición implicaría que los vecinos tendrían que desplazarse a otros municipios para comprar productos básicos. "La cooperativa se ha arraigado en la región, colaborando con proveedores locales, generando empleo sostenible y participando activamente en el tejido social y cultural. Su presencia es prueba de una apuesta duradera por esta tierra", ha subrayado.