Los docentes extremeños anuncian una nueva huelga el 7 de noviembre por la homologación salarial

Las cinco organizaciones con representación en la mesa sectorial de la educación pública (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han plantado a la consejera de Educación en la reunión convocada esta mañana por la "ausencia de diálogo y negociación" y han anunciado una nueva jornada de huelga general para el próximo 7 de noviembre, con manifestación en Mérida, ante la falta de avances significativos en la negociación para lograr la equiparación salarial de los docentes extremeños con los del resto del país, a la que están llamados de nuevo los más de 16.000 docentes de la comunidad.

Será la segunda jornada de huelga de profesores y maestros desde el inicio de curso, después de la celebrada el pasado 7 de octubre, que secundó el 80% del profesorado según los sindicatos, aunque la Junta rebajó la cifra al 42%. De esta forma, los docentes volverán a mostrar su disconformidad por la falta de negociación sobre la homologación y también con la propuesta planteada por la Consejería de Educación: una subida salarial de 80 euros brutos mensuales a partir de 2026 y de otros 20 euros más en 2021. Los sindicatos insisten en que la administración regional puede subir esos 80 euros desde el mes de noviembre si quiere, "pero no será una homologación salarial, será una subida salarial y nos sigue dejando al final de la cola con el resto de comunidades autónomas", ha señalado Manuel Chapado, líder de PIDE y portavoz de los cinco sindicatos en el día de hoy.

El portavoz de la intersindical ha advertido que "una negociación tiene que ser efectiva y tiene que haber un acuerdo, sino las movilizaciones continuarán 'sine die'".

"Un estudio que no es real e intenta engañar"

Asimismo, los sindicatos han denunciado que la consejería está "manipulando y tergiversando" datos salariales para intentar dejar mal a los docentes. "Cuando ha publicado datos de las retribuciones de todas las comunidades autónomas se basa en datos desfasados del año 2024, ignora los acuerdos retributivos que se han llegado en otras comunidades en el año 2025 o aquellos previstos para entrar en vigor a partir de enero de 2026", ha denunciado Chapado. Además, ha insistido en que "ha inflado" en más de mil euros los ingresos de los docentes extremeños y ha disminuido los ingresos que tienen en otras comunidades, por lo tanto, "es un estudio que no es real y que lo único que intenta es engañar a la comunidad haciendo ver que se acerca su propuesta a una homologación salarial que no existe".

Por ello, las organizaciones recuerdan que desde octubre de 2024 vienen manteniendo firmes sus peticiones: una subida lineal para todos los cuerpos que garantice una homologación real, un pago retroactivo desde enero de 2025 y la creación de una comisión de revisión para evitar que en los años venideros se vuelva a producir esta situación y se vaya viendo la situación salarial que tienen los docentes extremeños con el resto de comunidades".

Los sindicatos han vuelto a pedir la dimisión de la consejera "y si no dimite debe ser cesada, no está haciendo su trabajo", insisten.

Negociación de las oposiciones de maestros

Las cinco organizaciones no han asistido hoy a la mesa sectorial ante la "ausencia de diálogo y negociación, ya que no se nos ha remitido la documentación necesaria para poder hacerla", ha denunciado Chapado.

No obstante, los sindicatos recuerdan que mientras no exista una negociación efectiva ni un acuerdo que garantice la homologación salarial del profesorado extremeño, "no participaremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación".