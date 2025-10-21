Enfermeros del SEPAD de Extremadura: "Nos sentimos indefensos. Las bajas tardan un mes o más en cubrirse"

UGT Servicios Públicos Extremadura ha anunciado una concentración que tendrá lugar este viernes, 24 de octubre, a las 11:00 horas, frente a la sede del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Mérida. El objetivo es exigir "respuestas inmediatas" ante la "crítica situación" que, según el sindicato, arrastra el personal laboral de enfermería de la Junta de Extremadura, especialmente en los centros del SEPAD.

El sindicato califica el verano de 2025 como un periodo de "abuso, impagos y maltrato institucional", donde la falta de planificación y gestión ha obligado a los profesionales a "trabajar bajo mínimos, renunciar a sus vacaciones, encadenar turnos maratonianos y asumir sobrecarga constante" para evitar la desatención de los residentes.

El motivo central de la convocatoria es el incumplimiento en el abono de las cantidades prometidas y adeudadas. UGT señala que el SEPAD no ha cumplido con el pago de las horas extraordinarias en la nómina de septiembre y que, además, se adeudan complementos correspondientes a julio y agosto, incluyendo domingos, festivos, nocturnidad, excesos de jornada, vacaciones y trienios. Esta demora, advierte el sindicato, no solo supone un perjuicio económico directo, sino que también afecta a la regularización del IRPF.

Oficinas del Sepad en Mérida / El Periódico

Mesa de negociación

Desde UGT Servicios Públicos Extremadura reclaman el abono "inmediato" de todas las cantidades adeudadas, así como la apertura urgente de una mesa de negociación específica para el personal de enfermería del SEPAD. Entre las demandas estructurales se incluye la necesidad de establecer ratios adecuadas, la equiparación salarial con el Servicio Extremeño de Salud (SES) —argumentando que "no puede valer menos trabajar en un centro residencial que en un hospital"—, procedimientos estables de cobertura de personal y un plan de fidelización de profesionales.

Testimonios

Aarón Casado, enfermero del centro sociosanitario de Mérida, ha alertado de que la situación se ha vuelto "insostenible". "Nos sentimos indefensos. Las bajas tardan un mes o más en cubrirse. Las reducciones de jornada o los cambios por cargos tampoco se sustituyen", explicó. Casado añadió que la falta de cobertura se ha mantenido durante todo el verano, sin que se haya sustituido a ningún enfermero. Los profesionales enviaron hasta tres escritos a distintas consejerías en agosto, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Por su parte, Marcela Domínguez, también enfermera del centro, ha incidido en el impacto directo sobre los usuarios. "Nuestros pacientes dependen de nosotros. Hacemos horas extras, nos evaluamos a diario, intentamos corregir lo que está en nuestra mano. Pero sin recursos ni personal suficiente, es imposible garantizar lo que necesitan", afirmó, subrayando la responsabilidad profesional y el vínculo con los pacientes.

Desde UGT hacen un llamamiento a los trabajadores, familiares y ciudadanía a sumarse a esta movilización "por el respeto a los cuidados y a quienes los garantizan". El sindicato exige que la Administración "asuma su responsabilidad y no tape el problema con parches temporales", tal y como ha informado en nota de prensa.