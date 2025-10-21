Fallos detectados en Andalucía
Extremadura no ve prudente abordar datos de cribado de cáncer de mama sin los medios idóneos
El ejecutivo extremeño señala que los 22 indicadores recogidos en el documento del Ministerio deberán ser validados por todas las comunidades
La Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura ha defendido que siempre actuará «con rigor» en los programas de cribado de cáncer de mama, y ha considerado que «no es responsable» abordar un asunto tan sensible como este «sin los medios técnicos adecuados».
En declaraciones a EFE, desde la consejería anunciaron ayer que de este modo enviarían su respuesta a la petición del Ministerio de Sanidad de datos sobre los cribados de cáncer, reclamados tras los fallos detectados en el Andalucía.
«Somos plenamente conscientes de la importancia de los programas de cribado y siempre actuaremos con rigor y dentro del marco competencial que nos corresponde», indica la consejería.
«No es responsable»
Sin embargo, ha señalado que el ministerio no dispone actualmente ni de una plataforma operativa para analizar los datos solicitados ni de una fecha prevista para ponerla en marcha. «No es responsable abordar un asunto tan sensible sin los medios técnicos adecuados ni convertirlo en un debate político o mediático», ha indicado.
Además, considera que es necesario definir y aprobar previamente los criterios técnicos que permitan garantizar la homogeneidad, fiabilidad y comparabilidad de los datos, que se encuentra actualmente en revisión por la Ponencia de Cribados del CISNS.
El ejecutivo extremeño señala que los 22 indicadores recogidos en el documento deberán ser validados por todas las comunidades y asociados al sistema informático común que facilite su carga.
La consejería asegura que una vez la plataforma esté operativa y los criterios comunes sean aprobados, esta consejería valorará remitir la información, «con el compromiso de hacerlo en el marco de la máxima transparencia y colaboración institucional».
