Jorge Iglesias, el joven que recorre su tierra: “Extremadura es magia”

Extremadura tiene un nuevo embajador de sus pueblos y rincones más auténticos. Jorge Iglesias, conocido en redes como @Kokinho_EXT, que con más de 27 mil seguidores, ha iniciado un ambicioso proyecto: “Empieza un sueño: recorrer toda mi tierra”. Con esa frase resume el proyecto que le ha llevado a convertirse en uno de los creadores extremeños más seguidos del momento. Su objetivo es tan simple como ambicioso: “Quiero poner todas las chinchetas posibles para rellenar este mapa de la región”.

El inicio del viaje

Nacido en Coria, Jorge ha decidido recorrer cada rincón de la comunidad para mostrar la riqueza de su tierra y su gente. “La idea nace estando con mis amigos en mi pueblo. Nace por la ilusión de conocer nuevos lugares de mi tierra, su gente, su cultura y rincones nuevos”, explica. Todo comenzó en el Ecoparque de Mirabel, donde trabaja gestionando residuos. Allí se topó con un mapa de la región, y de esa inspiración nació su reto personal: llenarlo con chinchetas en cada destino visitado.

Subió un primer vídeo a TikTok y, en cuestión de horas, se volvió viral. “La gente me escribía poniendo sus pueblos y ciudades en los comentarios para que los visitara”, cuenta. Desde entonces, Jorge ha recorrido buena parte de la comunidad, visitando ya Serradilla, Plasencia, Zafra, Cilleros, Montehermoso, Malpartida de Plasencia, Fuente del Maestre, Badajoz, Puebla de Obando, Puebla de Argeme, Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y Zarza la Mayor.

Desde que comenzó el pasado 2 de octubre, emite directos enseñando una localidad diferente, en los que comparte su experiencia con miles de espectadores. Hoy acumula casi 16.000 seguidores en Instagram y más de 12.000 en TikTok, donde su espontaneidad, su alegría y su amor por su tierra han conquistado a un público cada vez más fiel.

Jorge Iglesias, el joven que recorre su tierra / Jorge Valiente

Una naturalidad que engancha

“Me gusta hacerlo todo a la aventura”, dice. “Acabamos recorriendo bastantes kilómetros entre idas y venidas desde los diferentes pueblos hasta el mío”. Sin rutina fija, sus viajes están marcados por la improvisación y la naturalidad: “No hay rutina marcada, es algo natural y creo que precisamente eso es lo que ha hecho que la gente se enganche. Ese factor sorpresa de no saber cuál será el próximo destino es lo que mantiene viva la emoción”.

En cada emisión, Jorge cuenta con la ayuda de sus amigos y vecinos Luismi, Raúl y Mario, quienes le acompañan y hacen de camarógrafos. “Son unos aventureros”, confiesa. Además, disfruta del efecto sorpresa de sus retransmisiones: “Prefiero avisar de los directos de forma espontánea. En ese vídeo que subo anunciando el destino ya es muy representativa la frase ‘¡Acho! ¿Pero qué está pasando?’, que se ha convertido en un saludo entre mis seguidores”.

Compatibilizar este proyecto con su trabajo no es fácil. “En los pequeños ratos libres que tengo en mi trabajo aprovecho para editar, o prescindo de descansar en casa para poder tener todo listo”, explica. “Aunque a veces necesito parar y dedicar un día o dos solo a editar para mantener el nivel. No hago directo todos los días porque, como dice el dicho, lo poco gusta y lo mucho empacha”.

Pero su proyecto va más allá del entretenimiento. Jorge busca visibilizar Extremadura, mostrar sus pueblos y su cultura, y al mismo tiempo concienciar sobre la salud mental, una causa que le toca de cerca. “Intento que quien me vea en directo se evada de sus problemas si ha tenido un mal día o una mala semana. También apoyo a asociaciones que le dan la visibilidad que necesita, como FEAFES Extremadura, a la que ayudo todos los años mediante la venta de pulseras solidarias”.

La magia de Extremadura

Sus directos no solo inspiran a paisanos que redescubren su tierra, también llegan a espectadores de toda España. “Me sigue gente de Galicia, Santander, Barcelona, Bilbao y nuestros primos hermanos, los andaluces”, comenta. “Muchos me escriben diciendo que quieren venir a Extremadura o que recuerdan sus vacaciones aquí, y eso me motiva muchísimo”. Además, aprovecha cada viaje para apoyar a los pequeños negocios y autónomos locales. “Sé lo difícil que es ser autónomo a día de hoy y me gusta ayudar al comercio extremeño. Lo hago sin beneficio ninguno, simplemente por amor a mi tierra”.

Jorge asegura que cada rincón de la región tiene algo especial: “Todos los sitios de Extremadura son mágicos. Cada uno tiene su encanto y cada uno es especial. Pero sí es cierto que las localidades más pequeñas te acaban sorprendiendo, porque vas sin expectativas y te conquistan”. Entre sus próximos destinos menciona lugares que aún sueña con visitar: “En la provincia de Badajoz me encantaría ir a Jerez de los Caballeros, Olivenza, la zona de Azuaga, Villafranca de los Barros, Almendralejo y Mérida. En Cáceres, tengo ganas de ir a Miajadas o Hervás, con su espectacular barrio judío”.

Esa conexión con la gente es, para él, la verdadera esencia de Extremadura. “Vayas donde vayas te van a recibir con una sonrisa. Por ejemplo, en Zarza la Mayor, una vecina llamada Soledad se nos acercó a las dos de la mañana para ofrecernos comida". Esa es la Extremadura que muestra en sus emisiones en directo: la cercana, la amable, la auténtica.

Un sueño que va más allá

Su sueño a largo plazo es claro: “Que conozcan Extremadura, no solo en España, sino en todo el mundo. Quiero ayudar a mi tierra y a mi gente de corazón”. “Siempre hemos sido lo último de España, y es una pena, porque una tierra tan bonita no puede estar apartada”, reivindica. “Extremadura tiene mucho que ofrecer: su gastronomía, su patrimonio cultural… pero sobre todo su gente, que es el verdadero punto fuerte de nuestra comunidad”.

Y es que para Jorge no hay duda: “Extremadura es magia. Aquellos que la visitan por primera vez se quedan con la boca abierta y se acaban enamorando de nuestro entorno mágico, que no tiene nada que envidiar al resto del patrimonio español”.