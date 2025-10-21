La Junta de Extremadura paga a Renfe tres millones de euros por el déficit de los servicios de tren regionales

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la concesión directa de una subvención de tres millones de euros a Renfe para financiar el déficit de los servicios de tren regionales. El objetivo es compensar el mantenimiento de las líneas Cáceres-Valencia de Alcántara, Plasencia-Cáceres, Llerena-Mérida y Zafra-Mérida, "que no son rentables económicamente pero sí de interés para garantizar la movilidad de los extremeños".

Se trata del primer pago que se realiza conforme al nuevo contrato de explotación, aprobado el pasado mes de abril y en vigor desde el 1 de septiembre. La subvención cubrirá el periodo pendiente de 2024 y el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, y servirá para financiar la diferencia entre los gastos de explotación y los ingresos comerciales generados por los viajeros.

El Consejo de Gobierno de la Junta, reunido en Mérida. / Juntaex

Servicio público autonómico

El objetivo de esta ayuda es compensar a Renfe por el déficit de explotación derivado de la prestación de estos servicios ferroviarios, que no están declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) por la Administración General del Estado, pero sí por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En el caso de los trayectos Llerena-Mérida y Plasencia-Cáceres, la OSP se justifica en que las frecuencias y horarios son distintos a los prestados con el mismo origen o destino por el Estado, como son los trayectos Sevilla-Mérida y Madrid-Plasencia-Cáceres-Badajoz.

Por su parte, las rutas ferroviarias Cáceres-Valencia de Alcántara y Zafra-Mérida son de competencia autonómica y no tienen conexión con los itinerarios estatales.

Siete millones en total

El acuerdo con Renfe establece que dicho contrato tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2027, garantizando la continuidad de los servicios ferroviarios regionales en Extremadura durante los próximos años. Son en total 7,05 millones de euros de compensación para todo el periodo.

Con esta medida, la Junta busca asegurar la movilidad de los extremeños en trayectos esenciales para la conexión de numerosas localidades, especialmente en zonas rurales y comarcales, y mantener la cohesión territorial a través del transporte público ferroviario.