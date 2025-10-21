Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de octubre

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
El borrador registrado amplía deducciones en el IRPF, incentiva la vivienda y rebaja al 50% la ecotasa de Almaraz, mientras el PSOE habla de "privilegios"
Ocho de cada diez terneros de calidad extremeños salen a otros mercados por falta de cebaderos
Los ganaderos prefieren venderlos en fases tempranas a otras regiones y esto impide obtener la Indicación Geográfica Protegida ‘Ternera de Extremadura’
El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por "miedo"
Es la versión que ha dado a su abogado, que ya ha solicitado que el Juzgado de Violencia de Género se inhiba a favor de la jurisdicción ordinaria. "No hay ningún indicio de crimen machista", asegura
El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
El Miteco formula el informe de viabilidad favorable al considerar que contribuye a un uso más eficiente del agua y a una mayor disponibilidad de recursos hídricos. La inversión asciende a 24,6 millones de euros
Encuentro clave en Almaraz a solo diez días del plazo para entregar la documentación del cierre
Las tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tienen sobre la mesa la solicitud de prórroga al Gobierno hasta 2030 y este martes se reúnen en junta general
