Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El borrador registrado amplía deducciones en el IRPF, incentiva la vivienda y rebaja al 50% la ecotasa de Almaraz, mientras el PSOE habla de "privilegios"

Los ganaderos prefieren venderlos en fases tempranas a otras regiones y esto impide obtener la Indicación Geográfica Protegida ‘Ternera de Extremadura’

Es la versión que ha dado a su abogado, que ya ha solicitado que el Juzgado de Violencia de Género se inhiba a favor de la jurisdicción ordinaria. "No hay ningún indicio de crimen machista", asegura

El Miteco formula el informe de viabilidad favorable al considerar que contribuye a un uso más eficiente del agua y a una mayor disponibilidad de recursos hídricos. La inversión asciende a 24,6 millones de euros

Las tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) tienen sobre la mesa la solicitud de prórroga al Gobierno hasta 2030 y este martes se reúnen en junta general