Continúa la negociación
La Junta plantea al PSOE una rebaja del IRPF a las rentas de 24.000 a 60.000 euros para aprobar los presupuestos
Manzano descarta aplicar subidas compensatorias a los tramos a partir de 80.000 euros como reclamaban los socialistas en su propuesta inicial
La Junta de Extremadura ha ofrecido al PSOE una rebaja de medio punto en el IRPF para las rentas de entre 24.200 y 60.000 euros en el marco de la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026, pero descarta aplicar cualquier subida para anular la compensación a los tramos más altos. Es la respuesta del Ejecutivo del PP a las medidas que los socialistas habían trasladado en materia de política fiscal, una vez descartada la reactivación del Impuesto de Patrimonio o el que grava las viviendas vacías.
La consejera de Hacienda, Elena Manzano, asegura que la negociación con el PSOE avanza en las reuniones internas y se ha mostrado sorprendida por la actitud de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que no descarta la enmienda a la totalidad y de forma reiterada ha venido acusando a la Junta de bloquear el diálogo. Según Manzano, el último encuentro con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, y el responsable de Hacienda, Jorge Amado, tuvo lugar el pasado viernes y ahora su departamento está a la espera de recibir respuesta esta nueva tarifa del IRPF "en la que podemos avanzar".
Ajuste de los tipos
Inicialmente, el PSOE proponía a la Junta "ajustar" los tipos autonómicos del IRPF con nuevas rebajas para los tramos medios renta (24.200, 35.200 y 60.000 euros) y subidas de hasta un punto a los más altos (80.200, 99.200 y 120.200), en un modelo similar al que se logró pactar en la negociación de los fallidos presupuestos de 2025 y que según Manzano, ahora ha vuelto presentarse con "errores técnicos" en los tramos octavo y noveno.
Este modelo supone un impacto presupuestario de 14 millones de euros, con un ahorro fiscal de "alrededor de un millón y medio" para los contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros y siendo el tramo de ahorro principal el de los contribuyentes con rentas de más de 35.000 euros. Para corregir estas "disfunciones", la Consejería de Hacienda ha remitido a los socialistas una nueva propuesta que "no sube los impuestos a nadie" y persigue "mayor justicia tributaria".
Infierno fiscal socialista
"No vamos a volver a ese infierno fiscal en el que hemos vivido muchos años", ha reiterado Manzano. La titular de Hacienda ha recordado que el PP ya redujo los dos primeros tramos del IRPF a los contribuyentes con rentas más bajas, que pasaron del 12% al 8% y 10% al inicio de la legislatura.
Ahora la intención es avanzar en los tramos tercero y cuarto, con una nueva reducción que supondrá más de ocho millones de euros y una "precisión clave": no habrá subidas para corregir el impacto de la bonificación en los niveles mayores de renta. "No subimos el impuesto a ningún contribuyente porque entendemos que la presión fiscal soportada es suficiente. Más aún cuando tenemos a un Gobierno que no toca la tarifa vinculada a la cuota íntegra estatal y que tiene mucho margen también para hacerlo", ha defendido Manzano.
Disposición "total"
La consejera ha reiterado que la predisposición del Ejecutivo autonómico al acuerdo "es total" y ha pedido a Miguel Ángel Gallardo "se aclare y actúe por el bien de Extremadura". "Necesitamos hechos, no titulares", afirma Manzano tras criticar que Gallardo diga que es Guardiola quien no quiere llegar a acuerdos y cuando fue él quien no se presentó a la reunión que convocó María Guardiola el pasado 29 de noviembre.
En cuanto a las conversaciones con Vox, la consejera indicó que su departamento les ha remitido de nuevo la documentación presupuestaria y les ha solicitado que presenten propuestas concretas: "No queremos un documento elaborado desde Madrid que desconozca nuestra comunidad. Les hemos pedido que aterricen sus planteamientos en materia fiscal y de gasto", ha reiterado.
