La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026

Como ya ocurriera con las fallidas cuentas de 2025, la fiscalidad vuelve a marcar la batalla por los presupuestos de la Junta de Extremadura. El Ejecutivo del PP asegura que no aceptará ningún retroceso en su política tributaria a la baja y el PSOE habla de «privilegios», como a su juicio es rebajar la ecotasa que paga la central nuclear de Almaraz a las eléctricas y al mismo tiempo no contemplar la homologación salarial prometida a los docentes.

Recuperar el Impuesto de Patrimonio o activar el que grava a los grandes propietarios de viviendas vacías son algunas de las exigencias de los socialistas en política fiscal que la Junta ha marcado como línea roja. El PP, no obstante, sí se ha abierto a estudiar la propuesta del PSOE para «ajustar» el IRPF. En el lado opuesto, Vox ha planteado rebajas drásticas, como la eliminación total de la ecotasa y la reducción "al mínimo legal" de tributos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, considera "inasumible".

A la espera de lograr los apoyos necesarios, el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026 incorpora una nueva rebaja fiscal de 20,4 millones de euros "para seguir creciendo y avanzar en una política más justa e igualitaria".

Deducciones autonómicas

La ley de presupuestos de 2026 eleva los topes de renta para aplicar deducciones autonómicas en el IRPF hasta los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta, lo que permitirá que 8.000 nuevos contribuyentes puedan beneficiarse de estas bonificaciones, que pueden suponer hasta 500 euros de ahorro medio.

Con ello, la Junta calcula un impacto de 1,68 millones de euros en la recaudación. En la actualidad, Extremadura tiene 18 deducciones autonómicas vigentes, pero solo un 10% de los contribuyentes las aplica. La ampliación de los límites de renta responde, según Manzano, a las subidas del salario mínimo interprofesional, que han dejado obsoletos los umbrales actuales.

Entre las nuevas medidas destaca también la creación de una deducción por gastos veterinarios de mascotas, del 30% con un máximo de 100 euros anuales, que podrá alcanzar los 200 euros en el caso de perros guía o animales de protección para víctimas de violencia de género. Extremadura será la primera comunidad autónoma en aplicar una bonificación de este tipo, con un impacto estimado de seis millones de euros.

Igualmente, se incrementa hasta los 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA y se mantiene la correspondiente deducción en IRPF para anular el efecto de la tributación.

Incentivos a la vivienda

El borrador de los presupuestos autonómicos también refuerza la política de incentivos fiscales como motor de acceso a la vivienda. Una de las principales novedades es la ampliación de los tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta figura, que grava la compra de inmuebles de segunda mano, tendrá un tipo general del 7% para viviendas de hasta 200.000 euros (antes 180.000) que se vayan a destinar a uso habitual y otro superreducido del 4% si el comprador es menor de 36 años.

Además, para poder beneficiarse el nivel de renta se unifica en 30.000 euros para tributación individual y 55.000 si es conjunta, lo que según Manzano permitirá llegar a más contribuyentes.

En materia de Sucesiones y Donaciones, se elevan los límites autonómicos que eximen de tributación las donaciones de padres a hijos para adquisición de vivienda, ya se trate de aportaciones económicas, inmuebles o solares. En enero se estableció un tope de 200.000 euros para aportaciones económicas o viviendas heredadas ya construidas y 120.000 euros para solares, pero la nueva norma presupuestaria elimina este requisito y lo fija en el valor del inmueble, siempre para rentas de hasta 30.000 euros en tributación individual o 55.000 conjunta.

Licencias de caza y pesca gratis

En 2026 se mantiene además la bonificación del cien por cien en tasas y precios públicos que se aprobó el pasado mes de enero, de forma que un año más seguirían siendo gratuitas las licencias de caza y pesca, las tasas de las enseñanzas de idiomas para el nivel B1 de inglés y la tasa de prestación de servicios en centros de educación infantil de cero a tres años. Igualmente, se mantiene la bonificación al 50% de la ITV para vehículos pesados, agrícolas y profesionales, con el objetivo de aliviar los costes que soportan los sectores productivos.

Rebaja de la ecotasa

El proyecto incorpora además una rebaja del 50% en la ecotasa que grava la actividad de la central nuclear de Almaraz, con un impacto estimado de 15,5 millones en 2027 y que podría superar los 45 millones en 2029, siempre que se garantice la continuidad de la planta. Actualmente, la central paga más de 80 millones de euros anuales por este concepto. En 2026, la medida no tendría impacto económico.

El Ejecutivo regional defiende que el nuevo paquete fiscal “favorece el crecimiento y alivia la presión sobre las familias”, mientras el PSOE insiste en que “solo beneficia a los privilegiados” y Vox reclama una rebaja aún mayor. Sin apoyos garantizados, la Junta de Extremadura afronta una semana decisiva para las cuentas de 2026, cuyo futuro dependerá de los acuerdos que logre cerrar en la Asamblea.