El rector asegura que la UEx "no le tiene ningún miedo" a la universidad privada

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández Salguero, ha expresado que esta institución “no le tiene ningún miedo” a la implantación de universidades privadas en la comunidad autónoma, aunque sí ha pedido que éstas “asuman los mismos criterios de calidad y requisitos” que la entidad pública.

A preguntas de los medios en relación a la luz verde otorgada por la Asamblea regional a la que será la primera universidad privada en Extremadura, Fernández Salguero ha afirmado que “en cuanto a las titulaciones con una demanda que excede mucho al número de plazas que puede admitir” la UEx “no tiene un problema especial”. Con respecto a las titulaciones que aún no oferta la universidad pública “es cuestión” de que ésta “adapte su oferta”, pero siempre “sin existir ningún temor”, ha añadido.

El rector de la UEx ha realizado estas declaraciones antes de inaugurarse la 'Feria Educativa de la Universidad de Extremadura', destinada a alumnos de institutos, en Badajoz, que acoge a 2.400 jóvenes, a los que se debe sumar los 1.600 alumnos previstos dentro de esta misma iniciativa en Cáceres. Esta cifra representa un millar de asistentes más en relación al ejercicio pasado, lo que demuestra el “interés” de los centros educativos por conocer la oferta de la Universidad de Extremadura, ha significado.

Fernández Salguero ha manifestado además que la UEx “ha realizado un esfuerzo notable por modificar buena parte de las titulaciones”, y en este marco “y por razones más administrativas que académicas” aún no se han podido implantar los nuevos títulos de Informática, Telecomunicaciones (en estos casos estarán en Cáceres y Mérida) e Información-Documentación (en Badajoz), “aprobados formalmente” y que se prevén “implantar el año que viene”.

Aumenta el número de estudiantes

No obstante la oferta de la UEx de este año es “más completa”, entre otros por la mejora de las prácticas ofertadas a los estudiantes, ha dicho Pedro Fernández Salguero, quien ha destacado el incremento experimentado este curso en cuanto al número de jóvenes que han elegido estudiar en la universidad extremeña.

La directora general extremeña de Universidad, Esther Muñoz, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han coincidido por su parte en significar el elevado número de estudiantes que visitan estas ferias, “fundamentales” para que los extremeños puedan quedarse en su tierra durante sus estudios universitarios.