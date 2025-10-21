Los socialistas se movilizan para que el puente de Alcántara lleve el nombre de Vara: 880 peticiones en un día

Puente 'Presidente Guillermo Fernández Vara'. Es la propuesta lanzada por los socialistas extremeños tras la inauguración, este lunes, del nuevo viaducto de 267 metros que permite liberar de tráfico el Puente Romano de Alcántara. La estructura, realizada en hormigón y acero, ha supuesto una inversión de 23 millones de euros y ya canaliza toda la circulación de esta zona fronteriza con Portugal.

El nuevo viaducto supone una variante de la EX-117 con 705 metros de longitud. De ellos, 409 corresponden a la nueva estructura sobre el Tajo, dividida en tres tramos. El puente principal tiene esos 267 metros y va en paralelo al monumento romano por un lateral, y a la presa por el otro. Consta de un arco principal de 180 metros que salva el cauce. Incluye un itinerario peatonal que permite un recorrido completo entre los puentes.

Esta obra aumenta la singularidad e interés del entorno, que alberga el puente romano más alto del mundo y el mejor conservado; junto a él una nueva obra de ingeniería de considerable interés; y al lado la presa de Alcántara, el segundo embalse más grande de España (después de La Serena, en Badajoz) y el cuarto de Europa, con 3.162 hm3. Todo ello, además, en pleno Parque Natural del Tajo Internacional Reserva de la Biosfera.

En este marco, es donde el PSOE quiere dejar para siempre la memoria de, Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado 5 de octubre a los 66 años, presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023. Fue además diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura), además de vicepresidente segundo del Senado desde 2023, Secretario General del PSOE de Extremadura desde 2008 a 2024 y Secretario de Política Autonómica de PSOE hasta su fallecimiento.

"Para mí hay pocos emblemas de nuestra tierra que simbolicen lo que simboliza el Puente de Alcántara. Es pasado, es presente, es raíz, es identidad, es la raya, es la vida de los extremeños y extremeñas en su máxima expresión. Lucha, esfuerzo, sacrificio y fortaleza", recoge la petición que ha lanzado en la plataforma 'Change.org' el secretario general de los socialistas de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Acumula 880 peticiones en un día.

"Él quiso conservarlo, protegerlo y cuidarlo, por eso ideó el nuevo puente. Y yo creo que, aunque no quería nombres ni medallas ni calles, va a entender que queramos que lleve el suyo. Porque también sabía que él ya no es solo él, él es Extremadura", subraya Cotrina.

Cargos del PSOE se han sumado ya a la petición y además han sido críticos con el acto de inauguración, que encabezó la presidenta extremeña, María Guardiola. Entre ellos, el diputado autonómico, José Ramón Bello, quie denuncia la "absoluta ausencia de referencias a quien contrató la obra", en alusión a Fernández Vara.