Ternera de Extremadura celebra sus bodas de plata con una encendida defensa del consumo de carne

Un día de celebración pero también de reivindicación. La Indicación Geográfica Protegida Ternera de Extremadura Ternera de Extremadura ha celebrado hoy sus 25 años de trayectoria en la finca El Toril de Carrascalejo, donde ha homenajeado a quienes han hecho posible el despegue de este sello de calidad. La efeméride coincide con el quinto aniversario de la IGP hermana Vaca de Extremadura.

Miguel Morillo-Velarde, director técnico de IGP Ternera de Extremadura. / J. VENTURA

Con un salón de actos repletos de ganaderos, industriales y representantes de los sellos de excelencia extremeños, Ternera de Extremadura ha rubricado el buen momento que vive el vacuno. Miguel Morillo Velarde, director de la IGP de Carne de Extremadura, explicó que aunque los primeros pasos se dieron en 1997 se tomó como fecha de nacimiento de la IGP el año 2000. Recordó el trabajo realizado por Juan Manuel Torres Durán, presidente en los primeros años, que llevó al reconocimiento europeo y a la acreditación Enac que mantienen hasta hoy. Bajo la presidencia de Enrique de Muslera, el consejo se fue asentando así como la IGP como marca de prestigio. También recordó que en 2020 se creó Vaca de Extremadura en plena pandemia.

Concluyó que el consejo regulador “no es de nadie y es de todos, ya que se trata de un vehículo para unificar y potenciar el sector del vacuno de Extremadura”.

El presidente de la IGP, Julián Álvarez Arroyo, junto a Francisca Galavís, galardonada y al presidente de Acre, Ángel Pacheco. / J. VENTURA

El ternero debe cebarse en Extremadura

Por su parte, el presidente de las IGP Carne de Vacuno de Extremadura, Julián Álvarez Arroyo, recordó que Ternera de Extremadura nació en un contexto adverso, la crisis de las vacas locas, cuando se impulsó el control de los alimentos. “El objetivo era proteger al consumidor. Ternera de Extremadura es parte esencial del patronato agroalimentario. El reto que tenernos por delante es seguir defendiendo el modelo de ganadería extensiva. Insisto en que es necesario que el ternero se cebe en Extremadura, ya que de esa manera todo el valor añadido se quedará aquí generando riqueza”, concluyó.

También profundizó en la importancia de seguir presente en la restauración, ya que los cocineros son los auténticos embajadores de los productos extremeños.

Antonio Escribano explica los peligros de no consumir protena animal. / J. VENTURA

Antonio Escribano y su contundente informe

Alternando anécdotas futbolísticas con humor, pero a la vez con una gran contundencia científica, Antonio Escribano, médico español, especialista tanto en endocrinología como en nutrición explicó la importancia de la proteína animal en la nutrición y en la salud. “Vivimos en un cuestionamiento de la proteína animal, sin embargo, el consumo de carne arranca con los primeros homínidos y contribuyó a conformar la evolución del cerebro, del comportamiento y la fabricación de útiles. Actualmente, se culpa a la agricultura y la ganadería de ser contaminantes. Todo eso responde a un informe de la FAO malinterpretado que le vino bien al ecologismo urbano, al 'ultraveganismo' y algunos intereses industriales”.

Carne de Vacuno de Extremadura fue protagonista del vino de honor. / J. VENTURA

Añadió que los países que más carne consumen tienen mayor esperanza de vida y que seguir una dieta sin proteína animal es “devastador a nivel físico y mental. Creo que no se sabe contar la importancia de la industria cárnica”.

Finalmente, el director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, señaló que “nos espera un futuro incierto en la agricultura y la ganadería” de prosperar los actuales borradores de la PAC. Por el contrario, señaló que la ganadería en concreto vive un “momento dulce” en lo tocante a precios.

Miguel Morillo Velarde, en el photocall de la celebración. / J. VENTURA

Los asistentes disfrutaron de un vino de honor en el que la Carne de Vacuno de Extremadura fue protagonista con el resto de sellos de calidad de la región.