Apag acusa al Gobierno de discriminar a Extremadura en las ayudas por los daños de los incendios

La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha denunciado este miércoles lo que califica "nueva injusticia" del Gobierno de España con Extremadura, en esta ocasión con motivo de las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros para los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este verano, que considera discriminan a la región.

En una nota, recuerda que el presupuesto estimado de 27 millones de euros para toda España es "a todas luces, ridículo y absolutamente inaceptable" porque con esa cantidad no se puede atender a la magnitud de los daños sufridos por miles de profesionales del campo en todo el país, y mucho menos en regiones como la extremeña, donde el impacto de los incendios ha sido especialmente duro.

A su juicio, "no existen incendios de primera ni incendios de segunda", ya que todos los agricultores y ganaderos que han sufrido un fuego en su explotación merecen el mismo trato y apoyo, pero asegura que el Gobierno discriminado a Extremadura dejando fuera a numerosos afectados y olvidando atender muchos de los incendios ocurridos en la región.

"No se pueden poner fechas ni criterios arbitrarios", sostiene Apag, por ello califica de injusticia que el Real Decreto publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación excluya a los incendios inferiores a 500 hectáreas. Además, reclama que las ayudas se abonen cuanto antes y que no ocurra lo mismo que con las ayudas directas al olivar y al viñedo de secano, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de abril, de las que "a día de hoy no hay rastro alguno".

Olivar y viñedo

En esta línea, recuerda que el Gobierno anunció 285 millones de euros para el olivar y 85 millones para el viñedo, con un plazo máximo de dos meses para su habilitación, y han pasado más de seis meses y se sigue sin noticias, sin que se haya hecho efectiva ninguna de esas promesas. Denuncia la falta de sensibilidad, compromiso y respeto hacia el campo extremeño, que una vez más queda relegado a un segundo plano, y asegura que lo que el Gobierno ha aprobado "es una miseria, insuficiente para paliar el daño real sufrido por quienes trabajan la tierra" y exige que las ayudas lleguen a todos los afectados por los incendios forestales.