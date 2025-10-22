Las ayudas para la cría, selección y doma de caballos en Extremadura se pueden solicitar durante 10 días

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la nueva convocatoria de ayudas de la Junta de Extremadura destinadas a fomentar la cría, selección y doma de caballos de silla, con una dotación inicial de 100.000 euros para la anualidad 2025.

Unas ayudas que pretenden "incentivar la profesionalización del sector" mediante la participación de caballos y yeguas en concursos hípicos, lo que eleva su valor de mercado como producto contrastado, así como mejorar la calidad de la cabaña equina extremeña, permitiendo a los ganaderos obtener información relevante para los procesos de selección genética, a partir del rendimiento de los animales en dichos concursos.

Cinco líneas de ayuda

La convocatoria cuenta con una dotación de 100.000 euros, distribuida en cinco líneas de ayuda, cada una con 20.000 euros asignados, correspondientes a las distintas disciplinas hípicas reconocidas, que son Doma Clásica, Raid, Salto de Obstáculos, Doma Vaquera y Otras disciplinas (Concurso Completo de Equitación -CCE-, Técnicas de Rutas Ecuestres de Competición -TREC-, Enganches y Equitación de Trabajo)

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a contar a partir de este jueves, 23 de octubre, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con esta medida, la Junta de Extremadura reafirma su "apuesta por el impulso del sector equino como motor de desarrollo rural, patrimonio genético, generación de empleo y dinamización económica", señala.