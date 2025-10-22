CCOO Extremadura denuncia "opacidad y recortes" en la oferta de plazas docentes para 2026

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha reclamado una “rectificación inmediata” de la política de empleo público docente de la Junta, al considerar que la oferta anunciada para las oposiciones de 2026 es "opaca e insuficiente" y que no ha sido negociada en mesa sectorial, lo que califica de “claramente irregular”.

Según el sindicato, “si no se reponen las vacantes generadas por jubilaciones y otras causas, se corre el riesgo de volver a niveles de interinidad previos al proceso de estabilización”, incumpliendo así las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación, advierte CCOO, “solo puede interpretarse como una preferencia por la temporalidad o como una planificación encubierta de recortes en la plantilla de los centros públicos”.

La organización subraya que la Consejería de Educación ha anunciado el número de plazas y cuerpos a convocar un mes antes de lo habitual y sin haber aprobado la OEP de 2025, lo que impide conocer el total real de plazas disponibles para 2026. Según sus cálculos, faltan por convocarse al menos 218 plazas ya aprobadas, sin contar las que deberían sumarse este año.

Denuncia falta de diálogo

CCOO recuerda que la mesa sectorial del 6 de octubre se celebró sin la presencia sindical por la “falta de voluntad de diálogo” de la Administración en asuntos como la homologación salarial. A pesar de ello, ese mismo día se anunció la oferta, algo que el sindicato interpreta como un intento de “desviar la atención e intentar desactivar la huelga del día siguiente”.

La federación sostiene que la evolución de la oferta pública docente en los últimos años “refleja una política de recortes injustificada”. En 2023 se aprobaron 560 plazas de reposición, reservadas para 2025, mientras que la actual Consejería aprobó en 2024 una OEP de solo 270 plazas, aplicando una tasa de reposición del 50%, muy por debajo del 120% permitido por los Presupuestos Generales del Estado.

En 2025, en lugar de convocar todas las plazas disponibles, solo se ofertaron 279.

El sindicato recuerda además que esta forma de proceder “no es nueva”, ya que el año pasado la consejera de Educación anunció a los medios 280 plazas para las oposiciones de 2025 antes de negociar en mesa sectorial, y “durante la reunión no hubo posibilidad alguna de modificar el número ni las especialidades”.