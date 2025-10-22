Ecologistas en Acción pide a Extremadura una revisión “urgente” del Plan de Mejora del Aire ante la contaminación por ozono

La confederación medioambiental Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Extremadura una "urgente" revisión del Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma, aprobado en 2018, con el objetivo de paliar las consecuencias negativas de la contaminación por ozono. Un fenómeno que, tal y como recoge un informe basado en este problema, se ha expandido en la región extremeña a causa de las olas de calor del verano de 2025, registrado como el más caluroso hasta la fecha.

El informe ha sido presentado por Ecologistas en Acción, y está basado en datos de casi 500 estaciones de medición en España durante la franja del 1 de enero y el 30 de septiembre de este año. Revela que 2025 ha registrado los niveles más altos de ozono de la última década, con Madrid, Cataluña y Extremadura como las comunidades más perjudicadas. En Madrid, casi todas las estaciones superaron el nuevo límite legal y la ciudad batió su récord histórico de este contaminante, mientras que, tal y como señala en nota de prensa la confederación, la población extremeña ha resultado afectada en su totalidad.

También se superaron los valores permitidos en otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Illes Balears y la Región de Murcia. En total, 26 zonas del país han incumplido la normativa entre 2023 y 2025.

Las olas de calor, principal causante

El coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, atribuye el aumento del ozono a las dos olas de calor vividas este verano, matizando la de agosto y destacando esta estación como "la más cálida desde que existen registros, según la Agencia Estatal de Metereología". Unas olas extremas que favorecen su formación en presencia de luz solar y contaminantes precursores emitidos por tráfico, industria, ganadería intensiva y vertederos.

Ceballos resalta la gravedad del ozono en el sector sanitario, siendo este responsable de hasta 10.000 muertes prematuras al año en España. Solo este verano, el Instituto de Salud Carlos III estima 4.000 muertes relacionadas con el calor extremo y el ozono: "Es una situación que requiere una atención especial por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas", alerta el ecologista.

Ecologistas en Acción denuncia que España sigue sin un Plan Nacional del Ozono y que siete comunidades aún siguen sin planes regionales, pese a que los límites legales existen desde hace 15 años.

Ceballos destaca aplicar con urgencia medidas que reduzcan este problema, tales como reducir el tráfico urbano, implantar zonas de bajas emisiones y cerrar las centrales térmicas de gas y petróleo. Del mismo modo, ha señalado la urgencia de reducir las emisiones del transporte marítimo, especialmente en el litoral mediterráneo