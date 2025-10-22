Ecologistas acusan a la Junta de alterar los límites de 11 Zepas para salvar Valdecañas y Manzano niega "intereses ocultos"

La organización Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles que el decreto que tramita la Junta de Extremadura para modificar los límites de 11 zonas de especial protección para las aves (Zepa) aludiendo "errores cartográficos" busca en realidad eludir las sentencias judiciales que afectan al complejo Marina Isla Valdecañas. En su opinión, las modificaciones "no responden a una corrección técnica, sino a un intento de adaptar los límites de la Red Natura 2000 a una situación urbanística declarada ilegal por los tribunales".

El proceso administrativo se inició el pasado mes de abril, pero el expediente fue posteriormente ampliado con un segundo decreto para llegar a 39 Zepa e incluir la modificación de 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). El Consejo de Gobierno de la Junta dio este martes vía libre a la tramitación del primer decreto, que además de modificar los límites de 11 Zepas, ajusta las delimitaciones a las cotas de máximo llenado.

La norma afecta a los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, así como al Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca Dehesa Boyal de Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas.

Celia Gálvez Núñez

"Ficción cartográfica"

Según el colectivo, en los mapas iniciales se mostraba la isla de Valdecañas como una "zona a reducir" dentro de la Red Natura, pero en documentos posteriores remitidos el pasado mes de septiembre el enclave desaparece, representado como si quedara bajo la cota de máximo llenado del embalse. Ecologistas califica este cambio de "ficción cartográfica": según sus datos, la isla se eleva entre 325 y 330 metros, mientras que el nivel máximo del embalse es de 321, "por lo que nunca estaría bajo el agua".

El colectivo recuerda además que el plan de gestión de la Zepa Embalse de Valdecañas, aprobado por la propia Junta, incluye expresamente la lámina de agua, sus orillas, islas y penínsulas asociadas como parte del espacio protegido, del que forma parte la Isla Valdecañas desde su designación inicial.

Por todo ello, la organización ha anunciado que prepara la documentación jurídica y cartográfica para impugnar el decreto por la vía contenciosa, que incluirá mapas comparativos de las versiones publicadas entre abril y septiembre.

La Junta defiende el "cumplimiento de la ley"

Por su parte, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha rechazado que exista algún "interés oculto" en esta modificación y en declaraciones a Efe, defiende que se trata del "efectivo cumplimiento de un mandato legal". Según ha explicado, la ley obliga a clarificar los límites de estas zonas, definidos hace años "sin los avances técnicos de los que hoy disponemos".

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Manzano asegura que los cambios obedecen "al cumplimiento de la norma y al rigor técnico", y desvincula por completo la revisión de los procedimientos judiciales sobre el complejo turístico. "Han sido mediciones sin interés y sin conexión con los procedimientos judiciales, que siguen su curso", ha subrayado.

Según la portavoz, los estudios determinaron que solo era necesario modificar once de las Zepas revisadas. "No hay ningún tipo de interés oculto sino rigor técnico y cumplimiento de la ley", ha insistido, defendiendo que "a día de hoy no hay que derribar Valdecañas" conforme a la normativa vigente, aunque "si las mediciones hubieran arrojado otro resultado también se habría acatado, porque los poderes públicos están para cumplir la norma y actuar con rigor".