Extremadura mostrará sus buenas prácticas en internacionalización educativa: "Abrir horizontes, crear futuro"

Las II Jornadas de Internacionalización de Centros Educativos de Extremadura, dirigidas a docentes, equipos directivos, coordinadores de programas europeos y a cualquier otro profesional interesado, mostrarán el 30 de octubre en Mérida "todo lo bueno y lo mucho" que se está haciendo en la región en esta materia. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha destacado este miércoles que estas jornadas representan una "oportunidad" para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomentar los valores de convivencia intercultural y preparar al alumnado y a los profesores para los retos de la actual sociedad globalizada.

Bajo el lema 'Abrir horizontes, crear futuro', la Consejería de Educación, junto a los Centros de Profesores y Recursos, ha organizado estas jornadas que buscan inspirar a la comunidad educativa extremeña a seguir construyendo una educación "abierta al mundo, conectada con Europa y con la diversidad" y donde la cooperación y el entendimiento sean los "pilares" sobre los que construir el futuro de la región.

"No podemos olvidar que estamos en un mundo abierto y globalizado y es esencial que nuestro sistema educativo tenga una visión universal. Tenemos que estudiar nuevas iniciativas que nos ayuden a enriquecer nuestro sistema educativo y también que el resto del mundo sepa todo lo bueno y lo mucho que se está haciendo en nuestra región", ha subrayado.

En esta línea, la jornada se presenta como una oportunidad para visibilizar buenas prácticas ya desarrolladas en la región en materia de internacionalización y cooperación europea, incentivar la puesta en marcha de nuevas iniciativas y facilitar el conocimiento de los programas europeos. Además, va a contribuir a "estimular" la convivencia intercultural y preparar a la comunidad educativa "para los retos de un mundo globalizado". Las inscripciones pueden formalizarse hasta el próximo 26 de octubre, a través del portal Educarex y también en la web del CPR de Almendralejo, en el formulario habilitado por la organización en https://cpralmendralejo.educarex.es/

Los stands

Las II Jornadas de Internacionalización de Centros Educativos de Extremadura, que se desarrollarán en el Palacio de Congresos de Mérida, contará con 22 stands representativos de Extremadura, entre los que se encuentran 18 de ellos en representación de las demarcaciones de los distintos CPR de Extremadura.

Además, habrá un stand dedicado a las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde pondrán en valor el papel del aprendizaje de lenguas extranjeras, otro en el que se podrá conocer a fondo el Consorcio VET "que está enfocado en la Formación Profesional y sus oportunidades de movilidad internacional".

De igual forma, se habilitará un stand 'eTwinning', con la exposición de materiales elaborados por dos centros, uno de primaria y otro de secundaria, reconocidos con sello de calidad nacional; y un stand dedicado a la plataforma 'EPALE', que promueve la formación y el aprendizaje permanente de adultos en Europa.