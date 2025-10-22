Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes

El Congreso Mundial de Ganadería Sostenible se celebrará el próximo noviembre en Extremadura, con sedes en Don Benito y Trujillo entre los días 12 y 14, y con la presencia de "reconocidos expertos de talla mundial que expondrán tanto sus experiencias profesionales como los resultados de sus investigaciones".

En este plantel de especialistas habrá productores, científicos, comercializadores, ganaderos y creadores de contenidos para abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático, el rol de la ganadería en el ciclo ecológico, el mercado de los créditos de carbono, etc.

El anuncio ha sido realizado este miércoles por Caja Rural de Extremadura, entidad que ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible por el que la entidad financiera apoyará la organización del Congreso Mundial de Ganadería Sostenible. La rúbica ha sido materializada por parte de Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura, y Antonio José Piñeros, presidente de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible.

"Laboratorio de nuevas prácticas"

Este evento internacional "pondrá a la región en el centro del sector primario mundial como laboratorio de nuevas prácticas que aseguren un futuro sostenible y próspero para los ganaderos", afirma la Caja Rural de Extremadura en un comunicado. Se trata de la segunda edición: la primera tuvo lugar el pasado año en Costa Rica.

El foro pretende, sobre todo, abordar los desafíos que afronta el sector y "difundir los beneficios ambientales y sociales de los sistemas de producción sostenible de carne y lecho del mundo, derribando mitos alrededor de la actividad ganadera".

Urbano Caballo ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y por el hecho de que la Caja “una vez más”, esté apoyando “nuestro campo, en esta ocasión como referente global”. El director ha recordado que Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 15% de los excedentes del ejercicio, "con el fin de que esos beneficios reviertan en la sociedad extremeña".

Producción respetuosa

La Asociación Mundial de Ganadería Sostenible es una organización integrada por productores, profesionales, científicos y otros profesionales de la actividad ganadera, unidos con el propósito de difundir las virtudes de los sistemas de producción sostenibles, destacando los beneficios ambientales, los servicios ecosistémicos, el respeto al bienestar animal, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza o la mejora de la salud. Sus fines son meramente educativos en defensa del gremio ganadero mundial y del consumidor.

Entre sus objetivos, destacan el de representar y defende los intereses y defensa de la producción ganadera y de los valores humanísticos de los ganaderos que garantizan la seguridad alimentaria de proteína animal de alto valor nutricional. También promover y defender la sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción ganadera, de manera que permita su rentabilidad sin detrimento de los recursos naturales y sin descuidar el efectivo relevo generacional.