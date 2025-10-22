Extremadura se sube a la economía circular: "Es una palanca fundamental para impulsar el empleo y fortalecer la autonomía"

Abandonar el modelo económico tradicional de "usar y tirar" y ampliar el ciclo de vida de los productos para que generen valor añadido es uno de los principales objetivos de las instituciones europeas, que comienzan a consolidarse en el país. Uno de los motores fundamentales es la economía circular, a la que Extremadura se ha sumado con varios proyectos centrados en sectores como el agroalimentario, la gestión de residuos de paneles solares o la promoción empresarial.

"La región ha desarrollado mucho el sector de las energías renovables, y ahora es importante adelantarse al final de la vida útil de esos equipos para recuperar materiales valiosos y generar empleo local". Con estas palabras, el comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Alejandro Dorado Nájera, ha destacado este miércoles en Cáceres el papel que Extremadura puede desempeñar en la evolución hacia un modelo más sostenible.

Una palanca de cambio

Dorado ha señalado que la economía circular es una palanca fundamental para reducir los impactos ambientales, mejorar la competitividad, impulsar el empleo y fortalecer la autonomía estratégica: "Un informe reciente de la Comisión Europea muestra que aplicar principios de circularidad podría duplicar la reducción de emisiones de CO₂ en sectores difíciles de descarbonizar, como el cemento, el aluminio, el plástico o el hormigón. Además, supondría un ahorro anual de millones de euros en materias primas y tendría efectos positivos sobre la biodiversidad y la salud ambiental en los lugares de extracción".

Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Alejandro Dorado Nájera. / Rocío Muñoz

Los desafíos de este modelo y su capacidad para generar valor en sectores productivos clave son los temas que han centrado la V Jornada Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Sevilla, un foro de referencia en sostenibilidad y medioambiente organizado por la citada cátedra, GSA Servicios Ambientales y la Junta de Extremadura. En la iniciativa han participado además una veintena de empresas privadas e instituciones públicas.

Ejemplos en la región

La cita ha sido inaugurada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha subrayado la implicación del Gobierno regional en la conservación del medio ambiente y su compatibilidad con la creación de empleo.

"Tenemos varios ejemplos en Extremadura que se encuentran en diferentes fases de tramitación, como pueden ser las plantas de biogás, en las que se generan energías y fertilizantes a partir de los residuos orgánicos. Y esto no solo contribuye a disminuir el impacto ambiental, sino que también favorece la descarbonización y, además, genera actividad económica y empleo, que es uno de nuestros objetivos", ha explicado la consejera.

"Es el eje de todo"

En la jornada también se ha abordado la gestión de residuos, un ámbito en el que Morán ha recordado el Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREx), diseñado, apunta, a la realidad de la región. "Creemos que estos foros son importantísimos para tratar nuevas oportunidades, innovaciones, soluciones a todo esto que es la economía circular", ha concluido.

Por su parte, el director gerente de GSA Servicios Ambientales, Pedro Caraballo, ha insistido en su relevancia: "Es el eje de todo. Desde las fases de diseño de los productos, la forma de recogida o los residuos es clave ser capaces de transformar todas las necesidades en materia de residuo en oportunidades circulares para poder continuar con la cadena", ha destacado.

Cáceres, epicentro de la sostenibilidad

El encuentro, que se celebra en el Palacio de Congresos de Cáceres, cuenta además con dos mesas redondas: una dedicada al sector público, con responsables de la Junta y de las diputaciones provinciales, y otra centrada en el ámbito privado, con representantes de diversas empresas extremeñas.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha celebrado que la ciudad "se convierta en foco de todas las miradas para una cuestión tan relevante en el mundo actual como es la Economía Verde y Circular", y ha insistido en que "todos debemos adaptarnos a esa forma de entender el mundo desde el punto de vista de la sostenibilidad".