Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, responderá este jueves en la sesión de control del Pleno de la Asamblea a las preguntas de la oposición sobre el bloqueo de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026 y el posible adelanto electoral.

El debate llega en un momento decisivo, ya que el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a las nuevas cuentas autonómicas expira ese mismo día, y todavía el PSOE y Vox no han aclarado su posición. Solo Unidas por Extremadura ya ha confirmado que registrará la suya.

En concreto, Vox preguntará si descarta pactar los presupuestos con el PSOE, mientras que los socialistas le pedirán que aclare si considera agotada la legislatura tras haber vinculado la aprobación de las cuentas a la continuidad del mandato.

Presupuestos en el aire

El proyecto de ley de cuentas autonómicas para 2026 se registró el pasado jueves por el Ejecutivo regional y se enfrenta ya a una enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura, que solicita su devolución. Su portavoz, Irene de Miguel, considera que la Junta no tiene intención real de aprobar el presupuesto, sino que forma parte de un "paripé" cuyo fin es justificar la convocatoria de elecciones anticipadas.

"No vamos a hacer el juego a la señora Guardiola", afirmó ayer De Miguel al término de la Junta de Portavoces. Según la dirigente de la coalición, Guardiola cumple un mandato de la dirección nacional del PP al preparar un adelanto electoral en 2026 si no logra apoyo a sus cuentas. Sostiene que su grupo no participará en una estrategia diseñada para provocar un adelanto, sino que mantendrá una posición coherente con su rechazo al modelo presupuestario del Ejecutivo.

Reforma del Reglamento

Por su parte, Vox mantiene el suspense sobre su decisión final. Su portavoz, Óscar Fernández, ha evitado confirmar si su grupo registrará una enmienda a la totalidad y también cuál será su postura respecto a la reforma del Reglamento de la Cámara, que propone el PP para que las legislaturas mantengan los cuatro años de duración incluso en caso de adelanto electoral.

"El jueves se sabrá todo. El ciudadano sabrá cuál es el sentido de nuestro voto y de nuestras decisiones. No vamos a adelantar nada. Lo siento", declaró Fernández este martes tras la Junta de Portavoces que ordenó el debate del jueves.

El PSOE exige diálogo

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, tampoco ha aclarado si el PSOE presentará una enmienda a la totalidad, pero sí ha reprochado al Gobierno regional que no haya retomado las conversaciones para intentar un acuerdo después de que el líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, haya pedido una reunión a María Guardiola. "El plazo se acaba el jueves. Hoy es martes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac", ironizó Álvarez en rueda de prensa recogida por Europa Press.

"A mí no me ha llamado nadie", recalcó Álvarez asegurando que los socialistas siguen abiertos a negociar si el Ejecutivo acepta algunas de las propuestas que ya conocen. "Si quieren acordar los presupuestos, que llamen", insiste.

Interés partidista

Piedad Álvarez sí avanzó que su grupo votará en contra de la Reforma del Reglamento de la Asamblea porque considera que "no responde a ninguna necesidad real", sino que es un "paripé" del Gobierno extremeño siguiendo directrices del PP nacional para adelantar elecciones. Recordó que cuando se modificó el Estatuto de Autonomía en 2011 existía un pacto previo entre PSOE y PP y que de la misma manera, cualquier reforma del Reglamento debería hacerse "de manera global, y no por interés partidista".

También Unidas por Extremadura se opondrá a la propuesta. Su portavoz, Irene de Miguel, ha calificado la iniciativa de "despilfarro de dinero público", al estimar que una cita electoral cuesta unos tres millones de euros, y ha afirmado que la medida no responde a una urgencia institucional, sino a los intereses del PP. Su aprobación quedará, por tanto, en manos de Vox, aunque no es vinculante porque el Estatuto de Autonomía (norma de rango jurídico superior) ya recoge que la duración de las legislaturas en Extremadura es de cuatro años a todos los efectos.

El PP reivindica la transparencia de la presidenta

Desde el Grupo Popular, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, defendió que el Gobierno regional ha sido transparente desde el primer momento al vincular la aprobación de los presupuestos con la estabilidad política. "La presidenta no se ha guardado ninguna carta bajo la manga. Ha sido totalmente honesta y clara con los extremeños", subrayó.

Sánchez Juliá destacó que Guardiola ha encabezado personalmente las reuniones con los grupos para buscar un acuerdo y que el Ejecutivo sigue abierto al diálogo con PSOE y Vox. "La prioridad de la presidenta es aprobar las cuentas, no adelantar las elecciones. Esperamos que esa sea también la prioridad de los demás partidos", añadió.