Moda regional en la alfombra roja: un diseño extremeño para la influencer Magdalenita en los GenZ Awards 2025

La tiktoker extremeña Magdalenita deslumbra en los GenZ Awards 2025 con un vestido diseñado por el creador local Marcelo Trigo. El diseñador ha declarado a nuestro periódico que, cuando Magdalenita fue nominada a los premios publicó una historia en la que comentaba que no tenía nada que ponerse. "Vi su historia y le escribí al instante. Además, se lo comenté a todos mis amigos para que le enviaran mensajes mencionando mi marca, 'Marcelo Trigo'. Unos cuatro o cinco días después, se puso en contacto conmigo. Le propuse varios diseños y ella también tenía algunas ideas. No queríamos perder la esencia extremeña, así que diseñé un vestido de novia inspirado en las cortinas que usaban nuestras madres en Extremadura. Quisimos hacer una reinterpretación, y además, incluimos joyas típicas de la región".

Mejor Joven Diseñador Extremeño

Marcelo Trigo, patronista y diseñador de moda, ha destacado por su capacidad para fusionar innovación y elegancia clásica, reconocimiento que le valió el título de Mejor Joven Diseñador Extremeño en 2019 y el tercer puesto en los Premios Nacionales de la misma categoría ese mismo año. Su talento se ha reflejado en diseños para personalidades como Lucía Fernanda y Miguel Ángel Olivares, consolidando su reputación por crear prendas que realzan la individualidad y aportan sofisticación en cada ocasión. Con un enfoque meticuloso y una profunda pasión por la artesanía, Trigo transforma cada pieza en una obra única.

Nueva colección de novias

Desde su taller en Calamonte, Trigo presenta ya su nueva colección de novias, en la que rescata y reinterpreta con sensibilidad el encaje tradicional extremeño, ese mismo que durante generaciones ha vestido cortinas, manteles y mesas de camilla, otorgando a cada diseño una conexión única entre modernidad y herencia artesanal.