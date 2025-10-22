Estos son los ocho domingos y festivos de apertura del comercio extremeño en 2026

El Consejo de Comercio de Extremadura ha aprobado este miércoles, por unanimidad, los ocho domingos y festivos de apertura en los que se permitirá a las grandes superficies comerciales abrir sus puertas en 2026. Así lo ha dado a conocer tras la reunión el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien ha explicado que los días seleccionados provienen de una propuesta inicial de 17 fechas posibles. A estos se sumarán dos adicionales, que deberá determinar cada ayuntamiento antes del próximo 15 de diciembre. En caso contrario, se aplicarán automáticamente los festivos locales establecidos.

En concreto, los días acordados son: 11 de enero, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 y 29 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de diciembre. Cabe destacar que podrán atender al público aquellos establecimientos que tienen una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 300 metros cuadrados.

Durante el encuentro, Santamaría ha destacado el buen comportamiento que está registrando el comercio minorista extremeño en lo que va de año. En este sentido ha informado de que el índice de ventas, corregido por inflación, ha experimentado un crecimiento interanual del 1,9% lo que interpreta como un signo de recuperación para un sector que "lo ha pasado mal" en los últimos tiempos.

“El comercio de proximidad está demostrando una gran capacidad de adaptación, modernización y digitalización, y continúa ganándose la confianza del consumidor extremeño”, ha subrayado. El segundo punto tratado en el Consejo ha sido la ejecución del plan de apoyo y consolidación del comercio minorista, cuya aplicación avanza de forma satisfactoria.