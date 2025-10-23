Alejandro Dorado, experto gubernamental: "En Extremadura hay 23 millones de inversión en economía circular, clave para avanzar"

Licenciado en Biología, Alejandro Dorado Nájera ha trabajado como consultor en varios países africanos y como técnico de cooperación en las embajadas de España en Malí y Brasil. Actualmente como comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ahonda en los pasos a seguir para avanzar hacia un modelo más sostenible y en el papel de la región en la creación de empleo dentro de esta transición verde.

Extremadura es una de las comunidades que menos recicla. ¿Qué pasos habría que dar para mejorar?

Lo más importante es prevenir la generación de residuos o la extracción de recursos. Hay otras iniciativas que pueden llevar a cabo las administraciones autonómicas o locales. Por ejemplo, a nivel industrial se pueden crear simbiosis, de manera que los residuos de una empresa sirvan de materia prima para otra. También se debería modular la tasa de residuos, es decir, que quienes generen menos y separen para reciclar paguen menos. Extremadura es un territorio muy extenso, con grandes distancias, mancomunidades... Hay que asegurarse de que esa organización esté bien planteada y sea eficiente, y de que existan las infraestructuras necesarias. Por eso, desde el Gobierno de España, con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se han destinado cerca de 950 millones de euros a las comunidades autónomas para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos y adaptarlas a la normativa, así como para impulsar los planes autonómicos de economía circular.

Se han puesto en marcha diversos proyectos de economía circular en la región. ¿Considera que está avanzada en este sentido o aún necesita mejorar?

En relación con las renovables, es importante cerrar el ciclo: hemos invertido 100 millones de euros en ayudas para adelantarnos al fin de vida de esos equipos, reutilizar materiales valiosos y generar empleo local. Extremadura, por su despliegue de energías renovables, tiene grandes oportunidades para crear empleo y actividad económica verde y circular. Todavía no está todo resuelto, pero veremos si finalmente aterrizan más proyectos en la región. En cuanto a la investigación y el desarrollo, sí que hace falta más impulso. Por ejemplo, con el PERTE del plástico hay proyectos para propiciar el reciclado químico de materiales y hacerlos más fácilmente reciclables desde el diseño. Eso requiere I+D y es vital para la economía circular. En Extremadura hay actualmente unos 3 millones de inversión pública y 20 millones procedentes de la empresa privada para fomentar proyectos de economía circular, tanto en plásticos como en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o en el reciclado de materiales de obras civiles, como el fresado de carreteras. Todo eso es clave para avanzar.

¿Están las renovables listas para sustituir a los combustibles fósiles y las nucleares?

De forma teórica, y en un país como el nuestro, es totalmente posible. Es cierto que tiene que haber un periodo transitorio, pero las renovables son más competitivas. Las propias empresas prefieren invertir en energías renovables antes que en nucleares, porque se ponen en marcha más rápido, son más baratas y nos permiten mayor autonomía y autosuficiencia. Cada vez son más las empresas que eligen España porque ven que hemos hecho una apuesta ganadora por la descarbonización, lo que nos da precios más bajos y más independencia energética.

La Unión Europea cataloga la energía nuclear como limpia. ¿Qué opina de la prórroga de Almaraz?

No es mi competencia. Me remito a lo que ha dicho en reiteradas ocasiones la Delegación del Gobierno, el Ministerio y la Secretaría de Estado de Energía, que son quienes tienen la competencia. Estamos a la espera de una posible petición de prórroga que aún no ha llegado.

¿Qué sectores tienen más potencial en Extremadura para crear empleo verde?

Los bienes de equipo de energías renovables y la bioeconomía. Por ejemplo, estuve en Hervás en la inauguración de una biorrefinería que utiliza residuos agrícolas como el cardo, la alcachofa o el tabaco. Con ellos se obtienen insumos para cosméticos, complementos alimenticios o nutrición animal. Es una forma de diversificar la economía, conectar el sector primario con la industria y generar valor añadido en el entorno rural.

¿Los jóvenes están implicados con la economía circular?

Cada vez más. De hecho, la semana pasada estuve presentando la Alianza de Jóvenes por una Economía Circular (AJCA), una agrupación de iniciativas juveniles —federalistas europeos, talento joven y otros grupos— que se han unido en torno a este objetivo. Creo que es clave, porque muchas veces son los que conciencian a sus padres y a su entorno, y luchan contra esos mitos falsos de que "luego se mezcla todo". No es cierto. Separar mejora la eficiencia, reduce los costes y permite obtener materiales reciclables con menos inversión. Eso se traduce en un servicio más barato y, por tanto, en menores tasas e impuestos. También hay que concienciar sobre el vínculo entre economía circular y competitividad de las empresas, y sobre las oportunidades de formación y empleo que ofrece. No solo en la gestión de residuos: por ejemplo, un diseñador de ropa elige materiales que luego se producirán a gran escala. Si entiende la economía circular, puede reducir el impacto ambiental desde el diseño. Todo eso debería incorporarse de forma transversal en la educación, para formar jóvenes preparados para el nuevo modelo económico que queremos impulsar.

¿Cuáles son los retos de este modelo para los próximos años?

Hay que diseñar los productos pensando en su fin de vida y no solo en su etapa de venta y uso. También es importante que las administraciones conciencien en el consumo con compra pública ecológica, que mueve en torno al 10-15% del PIB en España. Si incorporamos estos criterios, se pueden impulsar sectores que están innovando y que ven en la economía circular una oportunidad. Por otro lado, en España tenemos un problema muy grande con la gestión de residuos y tenemos que ser capaces de dar salida al material reciclado.

Dentro de una economía fuertemente consumista, ¿cuánto tardará en implantarse esa concienciación colectiva?

Ahora estamos viviendo un retroceso en la concienciación, crecen los discursos negacionistas y el 'retardismo', que niegan la realidad del cambio climático, cuando las predicciones de hace 20 años se están cumpliendo. Cuantas más catástrofes sufrimos, más crece. Es más fácil cobijarse en la negación que afrontar la realidad y tomar medidas, pero yo sigo esperanzado en los jóvenes. En el futuro veremos a la juventud levantar esa bandera verde y empujar también a las administraciones. Siempre es sano que haya una respuesta social exigente, que nos ponga deberes a las instituciones. El Gobierno central tiene una agenda verde potente, pero hay otras administraciones que no comparten esa visión y que pueden llegar a acrecentar el problema ambiental y a perder oportunidades de desarrollo y empleo.