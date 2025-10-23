Las enfermeras del Sepad cobrarán "por primera vez" las horas extra en la nómina de octubre

Las enfermeras de las residencias cobrarán "por primera vez" desde la creación del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) las horas extraordinarias por la cobertura de turnos durante las vacaciones de verano. Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Isabel Gil Rosiña sobre lo que considera una "crisis" en el Sepad, con enfermeras doblando turnos, sin vacaciones, sin pagarles las horas extra, un "caos" que ha producido, a su juicio, el peor verano en estos centros. "A muchas de ellas les está costando la salud, está en su mano escucharlas", ha expresado Gil Rosiña, que ha acusado a la Junta de vivir en una "pantomima" basada en la "política de la mentira" y de faltar al respeto a estos profesionales.

Huelga de este viernes

En este sentido, la consejera ha defendido la labor realizada en el Sepad para cubrir los puestos vacantes del personal de enfermería en los centros sociosanitarios durante el periodo estival, que —ha precisado— alcanzó el 91% de las plazas, con más de 1.900 contratos de sustitución entre los meses de junio y septiembre. De ellos, 1.135 se realizaron en la provincia de Badajoz y 800 en la de Cáceres.

García Espada ha remarcado que se ha trabajado "sin descanso" para cubrir el máximo de las plazas recurriendo no solo a la bolsa del SEPAD, sino también a ofertas genéricas del SEXPE, a la bolsa del SES y a convocatorias extraordinarias para cubrir puestos en los centros sociosanitarios de Mérida y La Granadilla.

Además, ha reprochado al PSOE haber "heredado" este déficit estructural. "Ustedes no lo han resuelto, nunca contemplaron el abono de horas extras en el SEPAD. Durante años se han hecho y han mirado a otro lado". De esta forma, ha lamentado que el partido trate de "generar polémica utilizando políticamente a los profesionales", a quienes ha agradecido su labor y que, convocados por UGT, se concentrarán este viernes a las puertas del SEPAD para reclamar mejoras laborales.

Críticas del PSOE

"Hemos trabajado de forma conjunta con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dar una cobertura a esta necesidad y contratar a todos los enfermeros disponibles", ha añadido, antes de reprochar a los socialistas que no resolvieran el déficit de profesionales "cuando eran Gobierno".

Gil Rosiña le ha espetado a la consejera que "ya está bien de mirar hacia atrás", porque "son el Gobierno, llevan dos años aquí y los problemas que hay sobre la mesa los tienen que resolver ustedes sin mirar para atrás, sino mirando hacia adelante". Lo que ocurre, ha dicho, es que "no le importan" los mayores ni los centros del SEPAD, ni sus profesionales, porque "están jugando a convocar las elecciones".

Listas de espera quirúrgicas

Durante su intervención, García Espada ha aprovechado también para defender la gestión de las listas de espera quirúrgicas en Extremadura, tras asegurar que el actual Ejecutivo "heredó la peor lista de espera de España", que se ha reducido en 3.072 personas (un 12%) en los últimos seis meses. Los extremeños esperan ahora una media de 134 días para operarse, un mes por debajo del límite legal de 180 días, y más de 2.500 pacientes han salido de los tiempos máximos, de los que más de mil llevaban esperando más de un año.

De esta forma ha respondido al diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien le ha recordado que, por decreto, los pacientes con patologías más graves no admiten una demora superior a 30 días, y éstos, de prioridad 1, esperan cuatro veces más en la región, 121 días.

Centro de menores de Valcorchero

García Espada también ha rechazado, a preguntas del diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña, que el centro de menores de Valcorchero (Plasencia) vaya a acoger a menores extranjeros no acompañados, y le ha pedido que se informe con rigor, puesto que "no está en funcionamiento desde hace años", aclarando que el edificio está en obras para acoger en el futuro a menores con problemas de conducta dependientes de la Junta de Extremadura.

"Las políticas de atención a menores no admiten ligerezas ni especulaciones", ha advertido, a lo que el diputado de Vox le ha reprochado que cada uno de ellos "cueste 4.200 euros a las arcas públicas".

García Espada ha sentenciado que "Extremadura es, ha sido y seguirá siendo una tierra solidaria" y ha tildado el discurso de Vox de "populista, carente de humanidad y diseñado para enfrentar".