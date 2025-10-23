Extremadura prestará atención psicológica urgente a hombres y menores de 12 años víctimas de violencia sexual

Los hombres víctimas de violencia sexual en Extremadura podrán recibir atención psicológica urgente gratuita. La Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, prestarán este novedoso servicio para el que se dispondrá de una dotación económica de 140.000 euros, recogida en los presupuestos autonómicos para 2026 que se están tramitando ahora en la Asamblea regional.

La secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, ha informado este jueves de que también se atenderá a las menores de 12 años, ya que por ley estos colectivos quedaban fuera del ámbito de actuación de los centros de crisis 24 horas de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Durante el pasado año y en lo que llevamos de 2025, la Oficina de LGTBIfobia de Fundación Triángulo ha atendido a cinco hombres por violencia sexual, de los que solo uno interpuso denuncia.

Con este nuevo recurso se busca complementar el proyecto Pilar, desarrollado por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) junto con el colegio de psicólogos, y consistente en la prestación de atención psicológica especializada e inmediata a las mujeres víctimas de violencia de género y a menores. Debido a que los profesionales se pueden desplazar, este servicio está operativo en toda la región las 24 horas del día, los 365 días del año. El año pasado, se activó en 203 ocasiones frente a las 150 de 2023 y atendió a 113 menores.

Oficinas de igualdad

Por otra parte, la secretaria general ha anunciado la creación de un nuevo servicio de asistencia social destinado a reforzar la recuperación integral de las víctimas. Este programa será gestionado por los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, con una dotación inicial de 55.000 euros para cada uno. El objetivo es ampliar la cobertura a aquellas mujeres que viven en municipios pequeños o en zonas rurales que no forman parte de mancomunidades y, por tanto, no cuentan con oficinas de igualdad.

En concreto, el cometido de los trabajadores sociales será el de informar a las víctimas y derivarlas al recurso más adecuado para ellas; hacer un seguimiento de las órdenes de protección; llevar a cabo actuaciones de prevención y sensibilización, y trabajar en la detección precoz de casos de violencia de género, entre otras cuestiones.

En la actualidad, Extremadura dispone de 36 oficinas de igualdad y violencia de género distribuidas en las principales ciudades y mancomunidades de la región. Además, los presupuestos de 2026 contemplan la creación de una nueva oficina en la zona de Tierra de Barros, que contará con dos nuevos agentes especializados.

Asistencia jurídica

En esta línea, Sánchez ha avanzado que se ampliará el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz. Hasta ahora, este se dirigía solo a víctimas de violencia de género, ofreciendo asesoramiento previo y posterior a la denuncia. Con la nueva medida, se extenderá a otras formas de violencia contra las mujeres, como la sexual, económica, el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación y la mutilación genital femenina, en línea con el Convenio de Estambul.

El presupuesto destinado a este servicio aumentará de 120.000 a 141.000 euros por colegio, hasta alcanzar un total de 283.000 euros. “Se trata de un paso más en la consolidación de una red jurídica sólida que acompañe a las víctimas en todo el proceso, desde la orientación inicial hasta la resolución judicial”, ha explicado. "Este año ya se han registrado tres asesinatos de mujeres en nuestra comunidad. Es una cifra que nos duele profundamente y que nos obliga a seguir actuando con determinación", ha subrayado.

Según ha dado a conocer Sánchez, el año pasado se atendieron 721 consultas de asesoramiento previo a la interposición de la demanda, y 187 víctimas fueron atendidas por el servicio de refuerzo del Turno de Oficio. Estas cifras suponen un incremento notable respecto al ejercicio anterior, reflejo de la creciente demanda de atención y acompañamiento jurídico.

Por último, indicar que la secretaria general se ha reunido este jueves con los decanos y responsables de los Colegios Profesionales de la Abogacía y de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, al igual que lo hicieron, hace unos días con el de Psicología, para abordar todos estos asuntos. Ha insistido en la necesidad de seguir reforzando los recursos y educar en igualdad como herramientas clave para acabar con la violencia contra las mujeres.