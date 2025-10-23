Nueva normativa
El informe del Gobierno sobre la Ley de Concordia extremeña ve "fundamentos suficientes" para declararla inconstitucional
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inicia el procedimiento para llevar la recién aprobada normativa al Tribunal Constitucional
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado de la intención del Ejecutivo nacional de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Concordia, recientemente aprobada en la Asamblea de Extremadura con los votos favorables de PP y Vox. Así lo ha hecho público en los instantes previos a la entrega de la segunda edición de los premios Conchita Viera de la Diputación de Cáceres.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España ha estudiado la nueva normativa y considera que “existen fundamentos suficientes” para iniciar el procedimiento previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Tras realizar el estudio, se dará inicio al procedimiento. En primer lugar, deberá ser comunicado a la Junta de Extremadura y se convocará una negociación con grupos de trabajo para resolver las discrepancias y comunicar ambas posturas al TC.
Si las negociaciones no llegan a buen puerto, se presentará un recurso de inconstitucionalidad. “Es una ley que viene a dividir, pero las futuras generaciones deben saber lo que ocurrió”, ha precisado Quintana.
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026