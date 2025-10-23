Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El PSOE apoyará "por responsabilidad" el decreto de ayudas regionales a los afectados por los incendios
La portavoz socialista, Piedad Álvarez, avanza que pedirán este jueves su tramitación como proyecto de ley para introducir mejoras por la vía de enmiendas parciales
El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
Las máquinas inician los trabajos en el lado luso con movimientos de tierra para crear un camino hasta el punto de inicio del viaducto
La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
El gobierno provincial se hace con uno de los edificios emblema de la parte antigua
Alejandro Dorado, experto gubernamental: "En Extremadura hay 23 millones de inversión en economía circular, clave para avanzar"
El comisionado del MITECO destaca el papel de la región en el impulso de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y la reutilización de materiales
El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: "Me recetaron un medicamento contraindicado"
Francisco Gallego acudió al hospital Universitario por su glaucoma y lamenta que no le revisó presencialmente un oftalmólogo por las guardias localizadas. El SES defiende la actuación del médico de familia
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026