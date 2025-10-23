Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, avanza que pedirán este jueves su tramitación como proyecto de ley para introducir mejoras por la vía de enmiendas parciales

Las máquinas inician los trabajos en el lado luso con movimientos de tierra para crear un camino hasta el punto de inicio del viaducto

El gobierno provincial se hace con uno de los edificios emblema de la parte antigua

El comisionado del MITECO destaca el papel de la región en el impulso de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y la reutilización de materiales

Francisco Gallego acudió al hospital Universitario por su glaucoma y lamenta que no le revisó presencialmente un oftalmólogo por las guardias localizadas. El SES defiende la actuación del médico de familia