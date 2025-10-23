Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura

Fotogalería | Las imágenes del pleno en la Asamblea de Extremadura / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El PSOE apoyará "por responsabilidad" el decreto de ayudas regionales a los afectados por los incendios

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, avanza que pedirán este jueves su tramitación como proyecto de ley para introducir mejoras por la vía de enmiendas parciales

El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo

Las máquinas inician los trabajos en el lado luso con movimientos de tierra para crear un camino hasta el punto de inicio del viaducto

La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental

El gobierno provincial se hace con uno de los edificios emblema de la parte antigua

Alejandro Dorado, experto gubernamental: "En Extremadura hay 23 millones de inversión en economía circular, clave para avanzar"

El comisionado del MITECO destaca el papel de la región en el impulso de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y la reutilización de materiales

El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: "Me recetaron un medicamento contraindicado"

Francisco Gallego acudió al hospital Universitario por su glaucoma y lamenta que no le revisó presencialmente un oftalmólogo por las guardias localizadas. El SES defiende la actuación del médico de familia

  1. Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
  2. ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
  3. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  4. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  5. Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
  6. Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
  7. El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
  8. La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026

