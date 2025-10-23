Nuevas plazas para el Infoex: la oposición critica que se "engaña" a los bomberos y Guardiola responde que no puede haber "enchufes"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afeado a Unidas por Extremadura su relato "incendiario" basado en "bulos" sobre los bomberos forestales, para los que se crearán 138 plazas con una jornada anual del 100% al objeto de dar "estabilidad y desde el respeto a la "legalidad" y a la Constitución española que obliga a cumplir "los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a la presidenta de la Junta que sea “honesta” y explique a los bomberos forestales, “que se han dejado la piel luchancho contra el fuego”, por qué sus plazas no se van a convertir al 100% “como ustedes les prometieron”.

La creación de estas 138 plazas de bomberos del Infoex, para que el personal pueda estar contratados todo el año, pasando del 50% de la jonada laboral al 100%, ha generado un agrio debate en el Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, en el que han estado presentes algunos bomberos. Desde Unidas por Extremadura consideran que se ha "engañado" a los profesionales del colectivo de extinción de incendios, al "incumplir" la Junta el compromiso de mejorar su contrato. Sin embargo, el Gobierno autonómico sostiene que efectivamente se sacarán esas 138 plazas al 100%, pero siguiendo el procedimieno, de modo que el 30 de noviembre se producirá la finalización de los contratos actuales y el 1 de diciembre se crearán esas 138 plazas indefinidas, para las que los aspirantes tendrán que pasar por un proceso de acceso al empleo público, es decir, "con igualdad de oportunidades en el acceso a plazas".

Las imágenes del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

"O quizá a usted le gusten más otras artimañas de algunos diputados de la bancada socialista. ¿Me está pidiendo que renunciemos a esos principios y que enchufe a quien me parezca a mí mejor, eso es lo que usted quiere?", ha manifestado Guardiola este jueves, en respuesta a una pregunta de lrene de Miguel, en sesión plenaria, en la que Vox ha cuestionado por esto mismo al consejero del ramo y el PSOE se ha interesado por el incendio de Jarilla.

“Los bomberos foestales que hoy nos acompañan sienten que les han engañado”, le ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura “porque les van a despedir a 30 de noviembre”. “Les han notificado por mail que sus plazas van a ser amortizadas en esa fecha con su consecuente cese”, ha insistido De Miguel, quien ha pedido a la presidenta de la Junta que deje de mentir.

La portavoz ha reprochado además que se haya concedido la Medalla de Extremadura al Infoex sin que ese reconocimiento lleve aparejado una mejora de derechos laborales. “Sabíamos que usted, como siempre, buscaba la foto y que cuando los incendios pasaran de moda, se olvidaría de ellos”. La portavoz de Unidas ha pedido un giro completo en el servicio de extinción de incendios, con más medios y más derechos.

Un plan con respaldo "unánime"

En su intervención, la presidenta extremeña ha defendido que el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que tenía que haberse aprobado en 2018, ha sido aprobado por su gobierno con "el acuerdo unánime de los sindicatos", un plan que contiene medidas por valor de más de 8 millones de euros, como el incremento del 10% de la plantilla, la creación del complemento de jefe de retén o el complemento de disponibilidad.

"A partir de ahora el Infoex va a contar con 138 trabajadores más y Extremadura va a tener la misma plantilla, los mismos recursos para extinción que para prevención durante todo el año y esto es una muy buena noticia", ha recalcado la jefa del Ejecutivo extremeño, quien ha acusado a la coalición de ser "cada vez más irrelevantes políticamente" y solo sobrevivir "a base de bulos y de mentiras".

Críticas desde Vox

El diputado de Vox Juan José García ha criticado igualmente que la presidenta de la Junta "incumpla su compromiso" adquirido durante el acto de las Medallas de Extremadura de estabilizar a los bomberos forestales, pues ese día "no se les dijo que se iban a amortizar esas plazas y que se iban a sacar otras y parte de esos 138 bomberos, algunos entrarían y otros no".

"¿Qué más méritos y capacidades que apagar un fuego de sexta generación y multitud de fuegos simultáneos en su trabajo?", ha inquirido.

El PSOE pregunta por los riesgos asumidos

En el turno de preguntas, la diputada socialista Marisol Mateos ha preguntado si en el incendio de Jarilla, el más grande de la historia reciente en la comunidad, se pusieron en riesgo vidas humanas, a lo que el consejero Ramírez ha respondido que gracias a la "magnífica actuación de los profesionales del Infoex", y a la "responsabilidad y prudencia" del Gobierno, "dejándose aconsejar" por ellos, no que hay que lamentar graves daños personales.

"¿Sabe que se pusieron en riesgo vidas humanas, de población civil y también de bomberos forestales? sabe los motivos y como lo saben, deben cambiar sus equipos ya, necesita en su gabinete más solvencia técnica", le ha replicado Mateos, según la cual, en "al menos dos ocasiones había bomberos entre el incendio y el contrafuego", se produjo "desconcierto" entre los vecinos ante el "desbocado" avance del fuego y hubo "muchos accidentes que afectaron a miembros del operativo de extinción".

Según la diputada, el Gobierno regional "no ha estado a la altura", con la mentira como 'leitmotiv', dándole un "cero" a su "nefasta gestión" y nula transparencia, frente a "un 10 para los agentes del medio natural y para los bomberos forestales", a los que -ha censurado- "llevará a la calle el próximo 30 de noviembre".

La "foto" con Sánchez

En cambio, el consejero de Gestión Forestal ha defendido "un ejercicio de transparencia que ningún gobierno anterior haya hecho jamás" y ha aseverado que los "gritos" de Mateos "no van a tapar sus vergüenzas", la de los socialistas, ausentes en el incendio forestal, en "dejación de funciones" ante una emergencia y que solo acudieron a hacerse "una foto" con Pedro Sánchez "menos el enchufador" para evitar la imagen de la "vergüenza".