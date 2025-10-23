El PSOE apoyará "por responsabilidad" el decreto de ayudas regionales a los afectados por los incendios

El pleno de la Asamblea de Extremadura debatirá este jueves el decreto-ley de ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano, que saldrá adelante con el apoyo del PSOE. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha confirmado el voto a favor de su grupo "por responsabilidad" y ante la lluvia de críticas que el texto ha recibido de los sectores afectados, avanza que solicitarán que se tramite como proyecto de ley para poder mejorarlo con enmiendas parciales.

El decreto ley prevé 3,5 millones de euros en ayudas directas para los sectores afectados por los incendios. De esa cantidad, 300.000 euros se destinan al turismo rural, mientras que el resto se reparte entre agricultura, ganadería y pequeñas empresas. Pese al anuncio del apoyo socialista, el texto llega al pleno rodeado de críticas de fondo y forma: asociaciones agrarias y turísticas reclaman una ampliación del presupuesto y una revisión de los criterios para incluir a todas las zonas afectadas.

El PSOE, aunque facilitará la aprobación, insiste en que el decreto debe reformularse durante su tramitación parlamentaria. Álvarez considera que las ayudas diseñadas por el Ejecutivo regional son "insuficientes" y lamenta que no se hayan consensuado con los propios afectados, especialmente con los sectores agrario y turístico, los más castigados por los fuegos del verano.

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, comparece ante los medios de comunicación. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Fextur reclama una revisión "urgente"

La Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) ya ha pedido a la Junta una revisión urgente del decreto al considerar que las ayudas "no reflejan la realidad del daño económico ni responden a las necesidades del sector".

El colectivo, que agrupa a nueve asociaciones turísticas comarcales y cerca de 500 empresas, denuncia que el texto solo subvenciona el 25% de las pérdidas y deja fuera a toda la zona de Las Hurdes y parte de La Vera, pese a haber sufrido cancelaciones y perjuicios indirectos.

Fextur subraya que las ayudas directas al turismo, con un tope de 3.000 euros por negocio, solo alcanzarán la cuantía máxima quienes acrediten más de 12.000 euros en pérdidas, algo "fuera del alcance de la mayoría de pymes y autónomos rurales". La federación exige criterios "más realistas y equitativos" para que todas las empresas de las comarcas afectadas puedan acceder a las ayudas.

El sector agrario también protesta

El malestar no se limita al turismo. Las organizaciones agrarias también han mostrado su rechazo a las compensaciones. UPA-UCE advierte que los 2 millones de euros destinados al campo apenas cubren pérdidas que estiman en 45 millones, mientras que la Asociación de Ganaderos del Reino ha criticado que las ayudas por hectárea quemada solo incluyan cultivos permanentes —como cerezos, olivos o castaños—, dejando fuera pastos, encinas y alcornoques de dehesas igualmente afectadas.

La asociación denuncia esta "injusta exclusión" y recuerda que en otras comunidades, como Castilla y León, sí se contemplan las superficies de pastos en las ayudas. La pérdida de forraje, aseguran, ha dejado a muchas explotaciones sin recursos pastables, lo que obligará a comprar alimento fuera con un coste elevado.

Fotogalería | Los días después de Jarilla /

3,5 millones en ayudas

Para el sector agrario, las ayudas se concretan en 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes como el cerezo, el olivo y el castaño, mientras que los ganaderos recibirán 500 euros por cada cabeza mayor perdida, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallado que hayan resultado dañados. Además de las ayudas directas, se destinan 1,1 millones de euros para una línea de préstamos, de hasta 60.000 euros por beneficiario, que van a ser bonificados al cien por cien en el pago de intereses.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha elevado este lunes el impacto total de las 44 medidas que incluye el decreto a 25 millones de euros, ya que a las ayudas directas hay que sumar préstamos garantizados, rebajas fiscales, actuaciones de recuperación y prevención, la reforma de varias leyes y la mejora de las condiciones laborales del Infoex.

También el consejero de Presidencia, Abel Bautista, defiende las ayudas de la Junta, que considera "justas" toda vez que las cuantías se ajustan, y superan en algunos casos, a las fijadas por las aseguradoras. "Nunca antes ha habido ayudas autonómicas por un gran incendio en Extremadura y cualquier (cifra) será un cien por cien mayor de la que puso el PSOE", ha asegurado frente a las críticas.