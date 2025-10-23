El PSOE presenta enmienda total a los presupuestos y advierte a Guardiola: "Estamos preparados para ir a elecciones"

Extremadura avanza hacia el anticipo electoral. El líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado este jueves en el pleno de la Asamblea la enmienda total a los presupuestos de la Junta para 2026 y ha advertido a la presidenta, María Guardiola, que su partido está preparado para enfrentarse a las urnas "si se rinde y plantea elecciones". "Los extremeños tendrán una oportunidad para volver a la justicia social y a la igualdad", ha defendido.

De esta forma, el futuro de las cuentas autonómicas vuelve a estar en manos de Vox. La formación de Santiago Abascal aún no ha confirmado si también presentará enmienda total, pero las negociaciones con la Junta están rotas y de hecho, la propia Guardiola les ha acusado en la sesión de control de querer llevar a Extremadura "a la bancarrota" con sus medidas populistas e inconstitucionales.

La oposición, "un piquete"

"Los extremeños tienen que saber que la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional. Yo no me he guardado nada, ninguna carta bajo la manga. Si hay bloqueo, si hay freno, si hay una negativa absolutamente a todo, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región", ha reiterado Guardiola.

Durante su intervención en el pleno, Gallardo ha recordado que el PSOE ofreció su apoyo a las cuentas si el Ejecutivo destinaba los ingresos extraordinarios de este año a mejorar las condiciones laborales y salariales de bomberos y agentes forestales, si impulsaba una política fiscal "justa" y si equiparaba el salario de los docentes extremeños al del resto de comunidades. "No han aceptado ni una sola de estas propuestas", ha criticado.

Presupuesto "para los ricos"

El líder socialsita ha denunciado que los presupuestos del PP "benefician a las eléctricas y a las grandes fortunas" y ha puesto como ejemplo la rebaja fiscal de la ecotasa a las eléctricas propietarias de Almaraz, con un impacto de 45 millones de euros en tres años para "las empresas que más dinero ganan en este país". "Con ese dinero podrían haberse equiparado los sueldos de los profesores", ha subrayado.

Asimismo, Gallardo ha censurado que Extremadura sea "la única comunidad donde no se paga el Impuesto de Patrimonio", lo que, según ha dicho, impide que 7.000 familias puedan acceder a comedores escolares gratuitos. "Es un presupuesto para los de siempre, para los ricos, para los privilegiados. Un presupuesto injusto, insolidario y que no se adaptan a las necesidades de los extremeños", considera.

Falta de voluntad

Guardiola ha reprochado a Gallardo su falta de voluntad para negociar y ha defendido que el proyecto de cuentas autonómicas es "una herramienta para construir la Extremadura del futuro". "Lo que usted plantea no es negociar, es imponer, y usted ya no manda. Mandan las extremeñas y los extremeños", ha replicado la presidenta tras afear a Gallardo que no se presentara a la primera reunión a la que fue convocado. Hizo exactamente lo mismo que Vox. Cada vez se parecen más", ha ironizado, antes de insistir en que no gobernará "a cualquier precio".

Guardiola ha acusado al PSOE de presentar propuestas tributarias "inaceptables", que supondrían "un retroceso para la región" y ha defendido su política fiscal "moderada" frente a los que quieren eliminar impuestos y los que pretenden "volver al infierno fiscal". "Unos me llaman roja y otros facha. Será porque estamos donde tenemos que estar", ha dicho.

Nuevo llamamiento a Vox

En su turno de respuesta a Vox, la presidenta ha pedido a la formación de Santiago Abascal "responsabilidad y madurez" y ha rechazado sus propuestas por considerarlas "un retroceso en derechos consolidados". "Ustedes no plantean una justicia tributaria, plantean la bancarrota de la Junta de Extremadura", ha advertido.

Guardiola ha acusado al grupo de "convertirse en un partido antisistema, más pendiente de criticar que de proponer", y ha reprochado que muchas de sus iniciativas "vulneran la ley". "Van de valientes, pero no se atreven a enfrentarse a su jefe en Madrid, que es quien les dice cuándo firmar, cuándo salirse de los gobiernos y cuándo montar un teatrillo", ha zanjado.

El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, ha acusado a Guardiola de "traicionar el cambio" prometido en campaña por "negociar el futuro de Extremadura con el PSOE", formación a la que ha calificado como "una mafia política" y "la responsable de 36 años de sufrimiento socialista" en la región. "¿Cómo puede negociar con quien miente a conciencia, con quien pisotea a las mujeres o con quien se sienta en el banquillo por enchufar al hermano del presidente?", ha preguntado.