"Soy de pueblo, pero soy artista": Magdalenita y Carlos Peguer triunfan en los GenZ Awards

Tras semanas de votaciones, el público español ha dejado claro quiénes son sus creadores de contenido e influencers favoritos. En una gala que reunió a todo el panorama digital del país, dos extremeños se alzaron victoriosos: Magdalenita y Carlos Peguer.

Una diva rural

La emeritense Magdalenita, ganadora en la categoría “Arte, Cultura y Creatividad”, celebró con emoción su victoria. En su discurso, reivindicó la profesión artística desde la realidad rural que la define: “Sé que me siguen muchos artistas. Yo soy de pueblo, pero soy artista, y ganarse la vida como artista en un pueblo es muy difícil”.

La creadora quiso mandar un mensaje de aliento a quienes, como ella, luchan por abrirse camino desde entornos pequeños: “Hay que seguir intentándolo. Ser artista es un trabajo muy complicado, es un camino muy largo, pero se puede. Nunca paréis de crear”.

Con esta victoria, no solo triunfa Magdalenita: triunfa la vida sencilla del pueblo, los paseos por sus calles, las visitas al lago para observar la evolución de los renacuajos. Vence la cotidianidad, el arte hecho a mano, la paciencia del barro y las piezas únicas que la extremeña crea desde cero.

El podcast de una generación

También hubo presencia extremeño en la categoría “Podcast & Audio”, donde Carlos Peguer, natural de Badajoz, y Mariang, de Cartagena, consiguieron finalmente la victoria con su programa La Pija y la Quinqui.

Tras dos nominaciones en ediciones anteriores, el dúo logró reunir los votos suficientes para hacerse con el premio gracias a un formato que ha conquistado a miles de oyentes jóvenes por su estilo natural, cercano y espontáneo. El proyecto, que nació hace tres años como una iniciativa entre amigos, se ha convertido hoy en uno de los podcasts más escuchados de España, acogiendo a numerosas celebridades en una charla amena en la mesa de su cocina.

Extremadura en el mapa digital

Los premios GenZ Awards 2025 confirman lo que ya era evidente: el talento extremeño es reconocido por el público. Tanto Magdalenita como Carlos Peguer demuestran que Extremadura se abre paso en el mapa nacional de la creación digital.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no ha tardado en transmitir su enhorabuena a los galardonados: "Me encanta ver cómo el talento de los jóvenes extremeños conquista nuevos espacios. Enhorabuena a Carlos Peguer y Magdalenita por sus GenZ Awards. Sois puro talento y autenticidad. Extremadura también marca tendencia".