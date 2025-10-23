Convocan 61 becas para retener el talento joven en Extremadura

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Universidad, la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad, ha puesto en marcha un nuevo programa de becas: TR3S60, cuyo objetivo es retener el talento joven y facilitar su inserción laboral en el tejido productivo regional.

Estas 61 becas de formación están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 30 años que hayan obtenido un Grado, Máster o Doctorado en la Universidad de Extremadura durante los últimos cuatro años. También podrán participar empresas o entidades con sede o sucursal en la región, que deseen acoger a estos titulados en prácticas.

El programa se desarrollará durante seis meses a tiempo completo, con una jornada de 37,5 horas semanales y una retribución de 1.230 € brutos mensuales. Las prácticas deberán finalizar, como máximo, el 31 de mayo de 2026.

Formación en fases

La formación se divide en dos fases simultáneas Fase 1: Programa Formativo de Capacitación en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), con sesiones presenciales y virtuales.

en el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora (EntreComp), con sesiones presenciales y virtuales. Fase 2: Prácticas en empresas u organismos de Extremadura, donde los participantes podrán aplicar sus conocimientos y adquirir experiencia profesional.

Plazos de inscripción

El plazo de inscripción para empresas y entidades permanecerá abierto hasta el 6 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas, mientras que los recién titulados podrán presentar su candidatura a partir del 24 de noviembre.

Las solicitudes deberán formalizarse a través de la Plataforma de Prácticas de la Universidad de Extremadura.