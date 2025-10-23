Vuelven las barbacoas y hogueras a Extremadura: a partir de este día se podrán realizar
Comienza la época de riesgo bajo de incendios motivada por el descenso de temperaturas y las precipitaciones
Finaliza la época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura tras el verano más duro en este sentido con numerosos fuegos repartidos por toda la región. Destaca el de Jarilla, el mayor incendio registrado en la historia de la región, que llegó a quemar 17.367 hectáreas y duró 47 días hasta que fue completamente extinguido.
A partir del próximo lunes, inicia la época de riesgo bajo de incendios, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. El descenso de las temperaturas, las precipitaciones registradas y las previstas, así como el aumento de la humedad relativa, reducen de forma significativa el riesgo, lo que permite adaptar la normativa vigente a las nuevas condiciones meteorológicas.
Incendios autorizados
Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los incendios los siguientes usos del fuego: quemas prescritas de vegetación en pie; hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.
Asimismo, el uso de piconeras; quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones; eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal, deberán realizar una declaración responsable online a través de la plataforma.
Excepciones
La Junta de Extremadura recuerda que, en municipios con índice de riesgo muy alto o extremo, el uso del fuego queda totalmente prohibido, conforme a la normativa básica estatal. Esta limitación incluye también el lanzamiento de fuegos artificiales, cuya autorización corresponde a los ayuntamientos.
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural subraya que la prevención sigue siendo esencial. "Cada gesto cuenta: evitar conductas negligentes, respetar las normas y mantener la vigilancia es clave para proteger nuestros montes y evitar tragedias forestales", recuerda.
