"2.000 alumnos transformarán Extremadura y la realidad de la ciudad que los acoge"

-Ha estado esta mañana en Mérida con la presidenta de la Junta, María Guardiola. ¿Una reunión de cortesía o para pedir apoyo del Gobierno regional al proyecto de Uninde?

-Ha sido una reunión extremadamente interesante, porque este es un proyecto que nació bajo el gobierno del presidente Vara, de otra constelación política, y fue asumido como una ‘razón de Estado’ por la presidenta Guardiola, impulsándolo, en términos tales que logró un apoyo muy significativo de la Asamblea.

-¿Se traduce en algún compromiso?

-El primero es seguir respetando plenamente los criterios de legalidad existentes. El segundo, apostar por una universidad inserta en Extremadura, que reconoce su fortaleza y sus debilidades, procura tener una mirada más amplia de lo que es la educación y permitir dar la posibilidad a quienes no pueda estudiar.

-¿Habrá financiación de la Junta a esta universidad privada?

-Vamos a partir con nuestras becas y lógicamente invitaremos a empresas y entidades públicas a colaborar.

-Me refiero a si recibirán ayudas de la Junta.

-No fue el tema del día. Fuimos a ver a la presidenta para agradecerle que se hayan involucrado en el proyecto. Ya habrá tiempo para ver otras circunstancias.

-¿Las habrá?

-Queremos una relación continua con la Junta por lo que representa, con el parlamento y con los colectivos, porque queremos ser una universidad viva.

"Un gran problema para una universidad existente o en formación es visualizar qué se va a necesitar en cinco años más, cuando los cambios tecnológicos son tan brutales. Lo que tenemos que hacer es desarrollar en los estudiantes habilidades de adaptabilidad y habilidades blandas ante un entorno cambiante para lidiar con nuevos mundos"

-¿Con qué colectivos?

-Con los que nos requieran. Por ejemplo, trabajo conjunto con los alcaldes en zonas que requieren una mayor capacitación. Nos interesa mucho el mundo empresarial, porque queremos que nuestros alumnos tengan presente en su mirada una apertura a la innovación, al desafío, al entendimiento. El mundo empresarial será objeto de estudio y destino laboral de nuestros estudiantes. Tenemos que ser capaces de modificar nuestros planes de estudio para que asuman la modernidad. Un gran problema para una universidad existente o en formación es visualizar qué se va a necesitar en cinco años más, cuando los cambios tecnológicos son tan brutales. En poco tiempo se ha tenido que asumir la Inteligencia Artificial. Lo que tenemos que hacer es desarrollar en los estudiantes habilidades de adaptabilidad y habilidades blandas ante un entorno cambiante para lidiar con nuevos mundos.

-¿Cómo surgió la conexión entre Chile y Badajoz?

-Por una llamada telefónica. Era jueves. Yo estaba en Barcelona. Mi familia es de origen catalán. Me preguntan si puedo estar el viernes en Badajoz. Miré que había avión y fuimos a hablar con el presidente Vara. Me dice que no queremos tener la sangría que hoy tenemos, que nuestros jóvenes emigran y no retornan y como no vuelven no tenemos formación de capital humano avanzado y estamos perdiendo proyectos porque la respuesta no es adecuada. La conclusión es que no podemos seguir en la discusión de universidad privada sí, universidad privada, no. Voy a impulsar este proyecto personalmente. Y así empezó, con una llamada. Después de tres años, la criatura ha nacido, ahora hay que fortalecerla y acompañarla, para que dé sus frutos.

-¿Hubo algún temor con el cambio de gobierno?

-No siempre hay altura de miras en los procesos de cambio político y muchas veces lo que es de otro no es mío. En este caso, hubo mirada de Estado de lo que le convenía a la comunidad y de ahí que este proyecto siga siendo impulsado y nosotros apoyándolo.

-El rector de la Universidad de Extremadura sigue insistiendo en que se exija el mismo rigor académico a la privada.

-Si uno mira las instituciones de educación de España y su ubicación en los ranking internacionales, una parte de las que vienen están en lugares que superan muy largamente a las universidades españolas existentes. Existe además una colaboración académica en materia de investigación del litio entre la Universidad de Extremadura y la Universidad Autónoma de Chile. No estamos hablando de armar un chiringuito, sino de una universidad con peso académico, capacidad formativa y aporte investigativo.

-¿Uninde supondrá desarrollo en Badajoz y Extremadura?

-Si esta universidad matricula al año a 400 o 500 alumnos, en un lapso de 4 o 5 años tendremos 2.000 estudiantes. 2.000 alumnos que, yo le puedo asegurar, van a transformar la región en el futuro y van a modificar la realidad de la ciudad que los acoge. Estaremos primero en Badajoz, con actividades en Cáceres y en Plasencia. El impacto de una universidad que permite la retención de jóvenes para la región y genera mayor movilidad social, mayor igualdad de oportunidades entre quienes tienen recursos para emigrar y quienes no tienen y también mayor apertura intelectual, mayor adaptabilidad a la modernidad y mayor aporte de recursos por vivir en una ciudad.

-¿Actividades en Cáceres y Plasencia?

-Partimos en Badajoz y tenemos que seguir dialogando con las estructuras de otras ciudades para satisfacer necesidades que se vayan planteando. Esta es una universidad privada para Extremadura cuya casa principal está en Badajoz, cuyo ayuntamiento, su alcalde, se ha involucrado personalmente y vio en Chile lo que este grupo es capaz de hacer y aportar.

"Hemos recibido muchos correos de felicitación y de ofrecimiento para trabajar en nuestra universidad"

-¿Uninde atraerá alumnos de fuera de Extremadura?

-El porcentaje de alumnos de fuera de la región y del extranjero es relativamente bajo en Extremadura. Uno de los desafíos es que Extremadura tenga una mayor capacidad de atracción. Pero el tema principal es evitar la sangría y ser un polo de atracción universitario para el entorno y para Portugal. La frontera no tiene que ser un factor de limitación, sino de mayor relación.

-¿Cuentan con que vengan alumnos de Portugal?

-Lo principal es que no se vayan 2.000 alumnos. Hay 2.000 alumnos que desaparecen y un porcentaje muy significativo no retornan a esta comunidad, se quedan fuera. Eso es una sangría para las familias, un problema social y menor capacidad de adaptabilidad a proyectos nuevos. Hay que mirar igualmente lo que está sucediendo al otro lado de la frontera. Hay titulaciones que probablemente se deben ofrecer en español y en portugués. Hay que tener una mente abierta. Hemos venido para quedarnos. Porque creemos que una universidad en Extremadura puede jugar un rol de mayor vinculación con el entorno y con las entidades educacionales que pertenecen al grupo, ubicadas en Estados Unidos, en Perú, en Portugal, en Paraguay y en Chile.

-¿Cómo va la búsqueda del profesorado?

-Llevamos recién una semana del nacimiento de esta criatura y hemos recibido muchos correos de felicitación y de ofrecimiento para trabajar en ella.

-¿De qué manera se beneficiará Uninde de la Red Universitaria Internacional Global, cuyo buque insignia es la Universidad Autónoma de Chile?

-Puede que haya estudiantes de otros países que quieran pasar un tiempo en Extremadura y alumnos extremeños que deseen vivir la experiencia de estar un tiempo en un país hispanoamericano. El gran desafío es tener apertura mental. Porque el mundo es líquido. Lo que tenemos claro es nuestra apuesta por la calidad, estar dispuesto a mejorar constantemente y no mirar los procesos de acreditación como un castigo, sino de mejora.